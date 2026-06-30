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    Copa del Mundo

    El técnico de Noruega expresó que la escuela de Guardiola ha influido en el fútbol noruego

    El entrenador defendió su decisión de no utilizar a los titulares ante Francia, porque en el partido contra Senegal detectó cansancio.

    EFE
    El técnico de Noruega expresó que la escuela de Guardiola ha influido en el fútbol noruego
    Erling Haaland y sus compañeros haciendo trabajos de calentamiento previo al partido contra Costa de Marfil. EFE/EPA/ALBERT PENA

    Stale Solbakken, técnico de la selección noruega, afirmó este lunes que parte de la evolución del fútbol en su país se debe a la influencia de “la escuela de Guardiola” que ha hecho que se busque más tener la posesión.

    La víspera del enfrentamiento en los dieciseisavos de final contra Costa de Marfil, Solbakken defendió el juego de su equipo, del que aseguró que va más allá de lanzar balones largos a Erling Haaland.

    “Tenemos jugadores que quieren el balón, están acostumbrados a tener la posesión, frente a lo que era el fútbol noruego antes, en el que primaba el juego físico”, dijo el seleccionador nórdico, en la conferencia celebrada en el estadio AT&T, donde su equipo se jugará un histórico pase a los cuartos de final del Mundial.

    Solbakken afirmó que, en ese cambio de estilo, ha influido el español Pep Guardiola.

    “Han surgido muchos talentos y hemos ido mejorando. La escuela de Guardiola ha influido sobre el fútbol noruego, queremos tener la posesión y hemos dejado un poco el aspecto físico. Creo que tenemos una combinación fabulosa entre lo que era el pasado, con juego largo y jugadas a balón parado, y el de ahora. Hemos demostrado que podemos competir con grandes selecciones”, añadió.

    “Sorloth es muy importante para nosotros”.

    También quiso hacer una defensa del juego de Alexander Sorloth, que discurre por el Mundial con un papel discreto, con mucho menos protagonismo del que se esperaba.

    “Sorloth, lo hizo muy bien después de 50 minutos con Senegal. Había tenido alguna pérdida de balón peligrosa, pero es un jugador muy importante para nosotros, para romper líneas y en defensa se ha mostrado muy sólido. Le costó un poco arrancar, pero ha progresado muy bien”, destacó.

    El técnico, que defendió su decisión de dar descanso a los titulares ante Francia, porque en el partido contra Senegal detectó cansancio, afirmó que la plantillas está físicamente fuerte y bien preparada y afirmó que reina en ella un ambiente óptimo, como demuestra el hecho de que se quedaron hasta tarde jugando a las cartas.

    Respecto a Costa de Maril, afirmó que cuenta con “jugadores muy potentes” y que tendrán que contrarrestar su juego físico, mostrando su “identidad”. “Será un partido igualado”, pronosticó..

    “Haaland tiene una intuición que no se entrena”.

    “Haaland es un buen ejemplo para el resto con lo que hace en el terreno de juego”, indicó al hablar del goleador.

    “Aporta un físico fabuloso, que heredó creo que de su de su madre, pero también una intuición que no se puede entrenar, esa habilidad para saber dónde puede haber un gol, el sentimiento de que el balón va a caer en sus pies. Eso, combinado con su explosividad y físico, más lo bueno que s con todos sus compañeros en el campo, hace que sea uno de los mejores jugadores del mundo”, sentenció.

    EFE

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