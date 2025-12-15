El técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor Griffith

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico del St. Johnstone, Simo Valakari, abrió la puerta para el regreso del panameño Víctor Griffith al primer equipo, luego de varios meses sin sumar minutos oficiales con el conjunto escocés.

El estratega finlandés explicó que el buen trabajo del mediocampista, de 24 años, podría rendir frutos a corto plazo.

Griffith estuvo muy cerca de volver a la acción el pasado martes, cuando iba a ser titular en el encuentro del Trofeo KDM Evolution ante Hearts B, que finalmente fue pospuesto minutos antes del inicio. Para Valakari, esa decisión reflejaba confianza en el jugador.

👏 On the road with the Perth Saints.



Thanks again for the support on Friday. #SJFC pic.twitter.com/4WAhNo881x — St. Johnstone FC (@StJohnstone) December 14, 2025

“He estado pensando en Víctor durante varias semanas. Ha estado entrenando muy bien y ha estado en mis convocatorias”, señaló el entrenador en declaraciones a Courier Sport.

Víctor Griffith con la selección de Panamá en la Copa Oro 2025. Foto: Cortesía/Fepafut

El técnico explicó que el contexto táctico influyó en la ausencia del panameño, pero que la situación ha comenzado a cambiar.

“Las condiciones han cambiado, así que necesitamos jugadores diferentes en el mediocampo. Le he explicado a Víctor las razones por las que no ha participado y las ha comprendido”, afirmó Valakari, quien destacó la actitud del istmeño y el trabajo realizado en los entrenamientos.

“Ha estado trabajando en los aspectos de su juego que comentamos. La semana pasada tuve una reunión con él y le dije que estaba muy satisfecho con lo que había visto. Es difícil prometer minutos, pero lo que está haciendo ahora me ha hecho reflexionar”, confesó.

Finalmente, el entrenador subrayó que el momento actual del equipo podría favorecer a Griffith.

“Al principio jugábamos un fútbol de mucha posesión, y ese no es su estilo. Ahora el escenario es distinto. Sus fortalezas son los duelos, la potencia en la carrera y el dinamismo. En ciertos momentos se necesitan jugadores diferentes”, concluyó Valakari.

El St. Johnstone se medirá mañana al Hearts B en la Copa de Escocia, a partir de las 2:45 p.m.