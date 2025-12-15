Panamá, 15 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Legionarios

    El técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor Griffith

    Humberto Cornejo
    El técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor Griffith
    Víctor Griffith está en su segunda campaña con el St. Johnstone FC. Tomado de @StJohnstone

    El técnico del St. Johnstone, Simo Valakari, abrió la puerta para el regreso del panameño Víctor Griffith al primer equipo, luego de varios meses sin sumar minutos oficiales con el conjunto escocés.

    +info

    Florentino Pérez: ‘La situación gravísima del caso Negreira merece justicia’

    El estratega finlandés explicó que el buen trabajo del mediocampista, de 24 años, podría rendir frutos a corto plazo.

    Griffith estuvo muy cerca de volver a la acción el pasado martes, cuando iba a ser titular en el encuentro del Trofeo KDM Evolution ante Hearts B, que finalmente fue pospuesto minutos antes del inicio. Para Valakari, esa decisión reflejaba confianza en el jugador.

    “He estado pensando en Víctor durante varias semanas. Ha estado entrenando muy bien y ha estado en mis convocatorias”, señaló el entrenador en declaraciones a Courier Sport.

    El técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor Griffith
    Víctor Griffith con la selección de Panamá en la Copa Oro 2025. Foto: Cortesía/Fepafut

    El técnico explicó que el contexto táctico influyó en la ausencia del panameño, pero que la situación ha comenzado a cambiar.

    “Las condiciones han cambiado, así que necesitamos jugadores diferentes en el mediocampo. Le he explicado a Víctor las razones por las que no ha participado y las ha comprendido”, afirmó Valakari, quien destacó la actitud del istmeño y el trabajo realizado en los entrenamientos.

    “Ha estado trabajando en los aspectos de su juego que comentamos. La semana pasada tuve una reunión con él y le dije que estaba muy satisfecho con lo que había visto. Es difícil prometer minutos, pero lo que está haciendo ahora me ha hecho reflexionar”, confesó.

    Finalmente, el entrenador subrayó que el momento actual del equipo podría favorecer a Griffith.

    “Al principio jugábamos un fútbol de mucha posesión, y ese no es su estilo. Ahora el escenario es distinto. Sus fortalezas son los duelos, la potencia en la carrera y el dinamismo. En ciertos momentos se necesitan jugadores diferentes”, concluyó Valakari.

    El St. Johnstone se medirá mañana al Hearts B en la Copa de Escocia, a partir de las 2:45 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba. Leer más