El técnico Nelson Colón destacó la identidad que ha ganado Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El quinteto istmeño se clasificó a la siguiente ronda de las eliminatorias FIBA tras vencer a Cuba, manteniéndose en la pelea rumbo al Mundial Catar 2027.

La selección de baloncesto de Panamá dio el paso que necesitaba al lograr la clasificación y mantenerse en carrera rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Catar 2027.

El equipo dirigido por Nelson Colón aseguró su pase a la siguiente ronda del certamen al imponerse a Cuba por 83-70 en un duelo directo por el tercer cupo del Grupo D. Posteriormente, el domingo, Panamá cerró su participación en esta fase con una caída ante Argentina por 96-71; ambos encuentros se disputaron en la arena Roberto Durán.

Con estos resultados, Panamá finalizó en la tercera posición del Grupo D, logrando su clasificación a la siguiente etapa del proceso eliminatorio.

“Estoy contento con lo que logramos en esta segunda ventana. Nuestro primer objetivo, el principal, se cumplió”, dijo Nelson Colón, al concluir el partido contra los argentinos.

“Para nosotros es parte de un crecimiento y un desarrollo de lo que seguimos construyendo y a lo que tenemos que aspirar para poder competir y llegar donde queremos”.

Selección de Panamá que disputó la última ventana de la eliminatoria mundialista. EFE/ Carlos Lemos

En lo deportivo, Colón dejó claro que el equipo ha ido consolidando una identidad definida, especialmente en el costado defensivo, sin dejar de lado una propuesta ofensiva dinámica.

“Vemos que podemos competir, que tenemos la idea principal y fundamental de la base del juego que queremos presentar. Hemos hecho un equipo sólido defensivamente, donde apostamos a jugar defensa por 40 minutos. Un juego alegre, combinado, a buscar tiros de tres y atacar el canasto”, expresó Colón, quien aseguró que el conjunto istmeño tiene muchas posibilidades de lograr su cupo a la Copa del Mundo.

“La oportunidad que tenemos es real, la veo. Es tangible”, afirmó.

Iverson Molinar ataca la canasta con la marca del cubano Marlon Diaz. EFE/ Carlos Lemos

En la segunda ronda, Panamá tendrá un reto exigente. Su primer compromiso será como local el jueves 27 de agosto ante el líder del grupo B, mientras que el lunes 31 de agosto jugará como visitante frente al segundo clasificado. En ese grupo están las selecciones de Canadá, Jamaica, Bahamas y Puerto Rico.

La Copa del Mundo se disputará el próximo año en Catar, con la participación de las mejores 32.