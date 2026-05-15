El Toco Castillo se prepara para empujar a Veraguas United hacia su primera final de LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alianza FC, vigente subcampeón, quiere aguar la fiesta de este sábado en Santiago de Veraguas

La noche de este sábado el cielo de Santiago volverá a iluminarse mientras las tribunas del estadio Aristocles “Toco” Castillo vivirán una auténtica fiesta alrededor de la semifinal de vuelta entre Veraguas United FC y Alianza FC.

Con la serie completamente abierta tras el empate 0-0 de la ida en el Rommel Fernández Gutiérrez, ambos equipos llegan con la ilusión intacta de clasificarse a la gran final del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

El ambiente en Santiago promete ser uno de los grandes protagonistas de la jornada. Se espera una asistencia cercana a los tres mil aficionados abarrotando el “Toco” Castillo, mientras que desde horas de la tarde la provincia comenzará a calentarse con un banderazo programado para las 4:00 p.m. y un fan fest que arrancará a las 5:30 p.m. en las afueras del estadio.

Para Veraguas United FC el partido representa mucho más que una semifinal. El club dirigido por Felipe Borowsky busca convertirse en el tercer equipo veragüense en alcanzar una final del fútbol panameño, siguiendo el camino de los desaparecidos Projusa en 1994 y Atlético Veragüense en 2005.

En temporadas anteriores, cuando la franquicia competía bajo el nombre de Veraguas CD, el equipo se quedó a las puertas tras caer en semifinales ante Herrera FC y CD Universitario. Ahora, con el “Toco” Castillo convertido en una fortaleza, los veragüenses sienten que ha llegado el momento de dar el siguiente paso.

La estrategia de Borowsky, la desequilibrante picardía de Estevis López y el liderazgo del experimentado Gabriel Torres han impulsado la ilusión de una provincia que sueña con disputar la final del próximo 23 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Enfrente estará un rival acostumbrado a este tipo de escenarios. El conjunto verdolaga, dirigido por Jair Palacios, ya sabe lo que es coronarse campeón tras conquistar la LPF en 2022 y además viene de disputar la final del torneo pasado, perdida frente a Plaza Amador.

El duelo de ida dejó claro que la serie será extremadamente pareja. Aunque terminó sin goles, el encuentro estuvo lejos de ser cerrado o especulativo. Tanto Veraguas como Alianza generaron ocasiones importantes y tuvieron en los porteros a sus principales figuras.

Por los aliancistas, Jean Ambuila sostuvo el arco en momentos determinantes, mientras que Berny Araya respondió con seguridad para los veragüenses.

Al minuto 27, John Asprilla estuvo cerca de abrir el marcador para Alianza con un remate que apenas se marchó por encima del horizontal. Más tarde, al 36, Gabriel Torres desperdició una ocasión clarísima con el arco prácticamente vacío tras la salida arriesgada de Ambuila.

En la segunda mitad continuaron las emociones y las oportunidades en ambas áreas, aunque las más peligrosas llegaron por medio de Heuyín Guardia y Daniel Vargas para la causa verdolaga.

¡ERA EL DE LA VICTORIA! 😱



Daniel Vargas desaprovecha esta oportunidad-#LPFxRPC pic.twitter.com/5x7sSkxDf9 — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 10, 2026

Tras el compromiso, Felipe Borowsky valoró el desempeño táctico de su equipo y lamentó que por momentos abandonaran el plan inicial de juego.

“Tuvimos 15 o 18 minutos muy buenos donde tácticamente estábamos bien y generábamos desde atrás. Después caemos en la desesperación de jugar largo y ese no era nuestro juego”, explicó el técnico argentino.

Borowsky también destacó la conexión que existe actualmente entre el equipo y la afición veragüense.

“Invitamos a los fanáticos a creer en nosotros. Vamos a seguir luchando por ellos, luchando por la provincia y soñando hasta el final”, aseguró.

Por el lado de Alianza, Jair Palacios quedó satisfecho con el esfuerzo físico de sus jugadores, especialmente tomando en cuenta la carga de partidos acumulada en las últimas semanas.

“El equipo sacó casta. Veníamos de jugar sábado y martes, había desgaste, pero ahora tendremos más recuperación para llegar claros al partido de vuelta”, comentó el estratega verdolaga.

Palacios también dejó claro que su equipo viajará a Santiago con la obligación de buscar el resultado.

“La serie está pareja. Ellos estarán en casa, pero nosotros iremos a buscar el partido”, afirmó.