El valor de los grandes momentos: Por qué asegurar el futuro de tu familia es la clave para seguir celebrando juntos

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Pocas cosas en el mundo tienen el poder de unirnos tanto como el fútbol. Es esa magia única que nos hace abrazarnos con desconocidos en la tribuna, cantar a todo pulmón y contar los días para compartir la máxima fiesta del planeta junto a las personas que más amamos. Ir al estadio en familia, ver los ojos de nuestros hijos llenos de asombro ante la inmensidad del campo y guardar en la memoria el eco de un gol coreado por miles de gargantas son los verdaderos tesoros de la vida. Esos momentos de pura felicidad y conexión son los que le dan sentido a todo nuestro esfuerzo diario.

Cuando experimentamos una alegría tan inmensa al lado de los nuestros, es inevitable mirar a nuestro alrededor y sentir un profundo deseo de proteger ese entorno. Disfrutar con plenitud de esas grandes pasiones de la vida solo es posible cuando tenemos la absoluta certeza de que el futuro de quienes caminan a nuestro lado está a salvo. Cuidar el mañana no es otra cosa que garantizar que nuestra familia pueda seguir construyendo, pase lo que pase, momentos tan grandes e inolvidables como este Mundial.

En la cancha de la vida, la jugada más importante no es la que anota un gol hoy, sino la estrategia que defiende el bienestar del hogar para los años por venir.

Un escudo para que tu familia siga soñando en grande

Para que disfrutes de cada celebración junto a tu familia, el Seguro de Vida de SURA se convierte en ese respaldo sólido que protege el patrimonio y los proyectos de tu hogar. Diseñado con la mayor cantidad de beneficios y las menores exclusiones del mercado, este seguro es la herramienta definitiva para asegurar que las metas de tus seres queridos nunca se detengan:

⋅ El respaldo financiero que tu hogar merece: La cobertura principal de muerte por cualquier causa le garantiza a tu familia la estabilidad económica necesaria para cubrir la hipoteca, mantener su calidad de vida y asegurar los estudios universitarios de tus hijos si algún día llegaras a faltar.

⋅ Tranquilidad garantizada ante accidentes: Si sufres una incapacidad accidental o una hospitalización que te impida continuar ejerciendo tu profesión, el seguro juega a tu favor permitiéndote mantener el bienestar de tu hogar a través de una renta mensual o el pago anticipado de la suma asegurada.

⋅ Protección flexible a tu medida: Tienes la opción de ampliar tu tranquilidad con coberturas opcionales críticas, tales como la exoneración de pago de primas por incapacidad total y permanente, pago anticipado del capital asegurado por diagnóstico de enfermedades graves y cobertura de gastos funerarios.

Bienestar y salud para disfrutar el presente todos los días

Lo mejor del Seguro de Vida de SURA es que no solo piensa en el mañana, sino que cuida activamente de ti y de tus seres queridos en el día a día a través del Endoso Vida, ofreciendo servicios las 24 horas, los 365 días del año:

⋅ Coordinación de citas médicas con especialistas: Acceso a consultas con médicos generales, especialistas, exámenes de laboratorio clínico, radiología y centros oftalmológicos a precios preferenciales. Lo puedes utilizar sin límite de uso en todo el país y aplica hasta para 10 beneficiarios de tu entorno familiar.

⋅ Servicios de emergencia dental sin costo: Cobertura de tratamientos odontológicos ante urgencias inesperadas para el titular de la póliza, incluyendo consultas de emergencia, endodoncias, extracciones dentales y radiografías.

⋅ Asistencia médica móvil inmediata: Acompañamiento prioritario para el titular en caso de urgencias por enfermedad o accidente, que incluye servicio de ambulancia y atención médica a domicilio a costos preferenciales.

Protege los momentos que de verdad importan

El fútbol nos enseña que los mejores recuerdos se construyen en equipo. Asegurar a tu familia es la mejor manera de honrar esos instantes de felicidad compartida, asegurando que el camino por delante esté siempre protegido.

Conoce las facilidades de elegibilidad (con ingreso para la cobertura principal desde los 18 hasta los 70 años) y diseña el plan perfecto para los tuyos.

Para adquirir tu póliza o recibir asesoría, consulta hoy mismo con tu corredor de seguros de confianza o comunícate a la línea de información 800-8888 o al WhatsApp 6990-0000 para consultas generales.

Además, puedes acceder a soporte y asistencia a través de la línea 800-7872 o el WhatsApp 6328-7872.