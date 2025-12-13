El veterano Philip Rivers vuelve del retiro y será titular con los Colts en Seattle

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Indianapolis Colts tendrán este domingo como titular al mariscal de campo Philip Rivers, de 44 años, según informó este sábado The Athletic.

Rivers será el quarterback titular este domingo frente a los Seattle Seahawks, en un movimiento que marca su regreso oficial a la liga tras casi cinco años de retiro.

La noticia de su posible regreso causó asombro. Rivers, ocho veces Pro Bowler, fue elevado al roster activo de 53 jugadores el sábado, paso obligatorio para poder iniciar el encuentro correspondiente a la Semana 15.

Rivers firmó a mitad de semana con el equipo de prácticas de Indianápolis y, apenas días después, asumirá la conducción de un equipo que marcha con marca de 8-5 y pelea por un puesto en la postemporada.

El escenario no le resulta ajeno: en 2020, en su última campaña como profesional, llevó a los Colts a los playoffs antes de despedirse tras la derrota ante Buffalo en la ronda de comodines.

El entrenador Shane Steichen explicó que el cuerpo técnico modificó el calendario de entrenamientos para facilitar la adaptación del veterano quarterback. Lo que inicialmente sería solo una sesión de repaso el miércoles se transformó en una práctica completa, permitiendo que Rivers tuviera una semana de trabajo más cercana a la normalidad. Durante las sesiones abiertas a los medios, Rivers fue el primero en tomar los controles en la mayoría de los ejercicios, seguido por el novato Riley Leonard y el tercer quarterback Brett Rypien.

Steichen destacó el liderazgo inmediato de Rivers, su control del huddle y la precisión en los lanzamientos, subrayando que el veterano se mostró cómodo pese a la inactividad prolongada.

De concretarse su participación, Rivers sumará su apertura número 241 en la NFL, reanudando una de las rachas más extensas de titularidades consecutivas en la historia de la liga.

El regreso de Rivers se produjo tras una cadena de contratiempos en la posición. Daniel Jones sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho la semana pasada, Leonard presentó molestias en la rodilla y Anthony Richardson Sr. permanece en la lista de lesionados. Con ese panorama, los Colts recurrieron a una solución tan audaz como poco convencional: llamar a un quarterback retirado que conoce el sistema ofensivo y mantiene una estrecha relación con el head coach.

El reto no será menor. Seattle llega como una de las defensas más dominantes de las últimas semanas, con apenas nueve puntos permitidos en sus dos juegos más recientes y una capacidad constante para presionar al quarterback sin recurrir al blitz. Además, la línea ofensiva de los Colts no estará completa, ya que el tackle derecho Braden Smith fue enviado a la lista de lesionados para toda la temporada.