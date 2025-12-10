El Villarreal cayó y enterró sus posibilidades ante el Copenhague

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Villarreal enterró sus escasas opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones tras sufrir una nueva derrota, la quinta en seis partidos, en esta ocasión ante el Copenhague, que tras la victoria sigue apurando sus opciones europeas.

El equipo castellonense, nervioso e impreciso, repitió todos los males y errores que le han perseguido en la competición continental, ya que recibió los tres goles en momentos clave de un partido que se le puso cuesta arriba desde el primer minuto.

El conjunto danés sorprendió al Villarreal casi desde la foto inicial. Tras una primera posesión larga, Elyounoussi se coló entre los centrales para rematar a placer un centro de Marcos López al minuto de juego.

El delantero del Copenhague Mohamed Elyounoussi (2i), celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones entre el Villarreal y el Copenhague, este miércoles en el Estadio de la Cerámica.- EFE/ Andreu Esteban

El tanto congeló el ambiente de La Cerámica y descentró al Villarreal, con la moral bajo mínimos por su errática trayectoria en la Liga de Campeones.

Buchanan intentó rescatar a su equipo con un disparo desde fuera del área y Pedraza, ante el mal tono general, se echó el equipo a la espalda con varias internadas por su carril que no tuvieron premio.

Frenado el primer impulso del Villarreal, el Copenhague, que no renunció nunca a buscar la portería, volvió a la carga con varias acciones en las que rondó el segundo tanto.

Robert y Zague hicieron temblar de nuevo al equipo local, al que salvó Rafa Marín al impedir con un despeje al límite el remate a placer de Dadason.

El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña (i) en el suelo ante el defensa japonés del Copenhague Junnosuke Suzuki durante el partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones entre el Villarreal y el Copenhague, este miércoles en el Estadio de la Cerámica.- EFE/ Andreu Esteban

El Villarreal, impreciso con el balón, tampoco mostró agresividad sin él, lo que permitió al conjunto danés jugar con excesiva comodidad durante varias fases del partido.

Solo en los últimos minutos del primer acto el Villarreal se decidió a ir a por el partido. Pépé dispuso de la mejor ocasión con un remate picado de cabeza que salvó el portero croata Kotarski con una gran intervención.

El conjunto de Marcelino logró por fin encerrar en su campo al Copenhague, pero no tuvo tiempo ni claridad para encontrar un gol que aliviara sus males antes del descanso.

El técnico asturiano provocó una revolución en la caseta y arrancó la segunda parte con un ataque completamente nuevo tras dar entrada de golpe a Akhomach, Oluwaseyi y Ayoze.

El centrocampista del Villarreal Santi Comesaña (c) celebra el primer gol de su equipo durante el partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones entre el Villarreal y el Copenhague, este miércoles en el Estadio de la Cerámica.- EFE/ Andreu Esteban

Los cambios tuvieron efecto inmediato, ya que en el primer minuto el Villarreal empató al marcar Comesaña, en semifallo, tras una asistencia de Akhomach.

La alegría, sin embargo, duró un suspiro, porque nada más sacar de centro el Copenhague volvió a golpear, ahora por medio de Achouri, otro de los recién incorporados, que culminó un contragolpe con un disparo colocado.

Los jugadores del Copenhague celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles Villarreal y Copenhague en la localidad castellonense. EFE / Andreu Esteban.

El gol danés desconectó el conato de remontada y el Villarreal volvió a sumergirse en sus propias dudas. Dadason, de cabeza, tuvo la opción del tercero, pero perdonó en pleno desconcierto defensivo local.

Cuando más tocado estaba el conjunto de Marcelino, un chispazo de Oluwaseyi volvió a meterle en el partido. El canadiense recogió un pase de Moleiro para entrar en el área y batir la meta danesa con un disparo con la punta de la bota.

El delantero canadiense del Villarreal Tani Oluwaseyi (d) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones entre el Villarreal y el Copenhague, este miércoles en el Estadio de la Cerámica.- EFE/ Andreu Esteban

El nuevo empate revitalizó al Villarreal que, por primera vez, se vio capaz de ganar el partido. El conjunto de Marcelino se lanzó en tromba a por la victoria ante un Copenhague que no renunció al intercambio de golpes.

El Villarreal, cada vez más presionado por el crono, lo intentó por todos los caminos posibles, liderado por el espíritu de Pedraza y Comesaña, pero apenas generó peligro real en el área danesa.

La puntilla definitiva llegó en el minuto 89, cuando un mal rechace de la defensa castellonense cayó a pies de Cornelius, que batió a placer a Luiz Júnior.

El delantero del Copenhague Andreas Cornelius celebra el 2-3 conseguido durante el partido correspondiente a la primera fase de la Liga de Campeones entre el Villarreal CF y el Copenhague, este miércoles en el Estadio de la Cerámica. EFE/Andreu Esteban

Ya no hubo respuesta a un gol y una derrota que consuman el inesperado fracaso de un equipo que no se parece al de la Liga y al que la Champions le ha quedado muy grande.

Ficha técnica:

2. Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Cardona, min. 83); Buchanan (Akhomach, min. 46), Comesaña, Gueye, Moleiro (Solomon, min. 62); Pépé (Oluwaseyi, min. 46) y Mikautadze (Ayoze, min. 46).

3. FC Copenhague: Kotarski; Zague (Meling, min. 71), Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos López; Clem (Claesson, min. 81), Madsen (Delaney, min. 81); Larsson, Elyounoussi, Robert (Achouri, min. 46) y Dadason (Cornelius, min. 71).

Goles: 0-1, min. 1: Elyounoussi. 1-1, min. 46: Comesaña. 1-2, min. 47: Achouri. 2-2, min. 55: Oluwaseyi. 2-3, min. 89: Cornelius.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró tarjeta amarilla a Pedraza, Akhomach y Gueye por el Villarreal, y a Cornelius, Achouri y al entrenador Jacob Neestrup por el Copenhague.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio de La Cerámica ante 17.023 espectadores.