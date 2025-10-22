El Villarreal, indignado con LaLiga por la cancelación del partido en Miami

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Villarreal está indignado por cómo ha gestionado LaLiga el partido que había anunciado que el equipo ‘groguet’ jugaría ante el Barcelona en Miami (Estados Unidos) y porque anunciara la cancelación del proyecto de manera unilateral y durante su encuentro de la Liga de Campeones, lo que considera una falta de respeto.

Los procesos de internacionalización de las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos difieren mucho de los objetivos del fútbol. La NBA, la MLB y la NFL lo hacen como una estrategia institucional para conquistar y promover sus ligas. En cambio, el fútbol ya tiene… — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) October 21, 2025

Fuentes del club castellonense transmitieron su “absoluta indignación” con LaLiga por todo lo que ha rodeado al partido que iba a disputarse en diciembre en Miami y pusieron énfasis en lo que entienden que ha sido falta de previsión y mala organización por parte de la patronal de los clubes.

Pero, además, esas mismas fuentes incidieron en que consideran una falta de respeto anunciar la cancelación de manera unilateral, sin contar al menos con el Villarreal y mientras el equipo de Marcelino García Toral jugaba contra el City en la Liga de Campeones.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Partido en Miami



El Villarreal CF expresa su malestar con LaLiga por su gestión en la organización del encuentro que se iba a disputar en Estados Unidos ante el FC Barcelona — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 22, 2025

Este martes por la noche, en un comunicado, LaLiga informó de que, “tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

LaLiga agregó en su escrito que “lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”.