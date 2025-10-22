Panamá, 22 de octubre del 2025

    LALIGA

    El Villarreal, indignado con LaLiga por la cancelación del partido en Miami

    EFE
    El Villarreal, indignado con LaLiga por la cancelación del partido en Miami
    Los jugadores del Villarreal y del Betis secundaron este sábado el parón simbólico que había convocado el sindicato de jugadores AFE para protestar "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar el Villarreal-Barcelona en Miami al inicio del encuentro correspondiente a la novena jornada de Laliga EA Sports que disputaron este sábado Villarreal y Betis en el estadio de La Cerámica, en la localidad castellonense. EFE / Andreu Esteban

    El Villarreal está indignado por cómo ha gestionado LaLiga el partido que había anunciado que el equipo ‘groguet’ jugaría ante el Barcelona en Miami (Estados Unidos) y porque anunciara la cancelación del proyecto de manera unilateral y durante su encuentro de la Liga de Campeones, lo que considera una falta de respeto.

    Fuentes del club castellonense transmitieron su “absoluta indignación” con LaLiga por todo lo que ha rodeado al partido que iba a disputarse en diciembre en Miami y pusieron énfasis en lo que entienden que ha sido falta de previsión y mala organización por parte de la patronal de los clubes.

    Pero, además, esas mismas fuentes incidieron en que consideran una falta de respeto anunciar la cancelación de manera unilateral, sin contar al menos con el Villarreal y mientras el equipo de Marcelino García Toral jugaba contra el City en la Liga de Campeones.

    Este martes por la noche, en un comunicado, LaLiga informó de que, “tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLIGA en Miami, ésta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

    LaLiga agregó en su escrito que “lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”.

    EFE

    Agencia de noticias

