El vuelo de Pacers hacia Oklahoma City, obligado a parar en Tulsa por alerta de tornado

El vuelo de los Indiana Pacers hacia Oklahoma City, sede a partir de este jueves de los dos primeros partidos de las Finales NBA contra los Thunder, tuvo que realizar un aterrizaje en Tulsa (Oklahoma) a causa de una alerta de tornado.

Los Pacers llegaron finalmente a Oklahoma City con más de tres horas de retraso, según informan los medios locales, después de tomar su segundo vuelo, de Tulsa a la sede de las Finales NBA.

El equipo de Indiana se quedó en Tulsa poco más de 40 minutos, informa el New York Times.

Los Pacers, ya instalados en Oklahoma City, participarán este miércoles en el día de medios previo al arranque de las Finales.

Thunder: 53-13 record (80.3 win %)

Pacers: 46-18 record (71.9 win %)



Indiana regresa a las Finales por primera vez desde 2000 y peleará por el que sería el primer título de su historia.

⛈️ 36-6 at home during regular season

⛈️ 8-1 at home in the playoffs

Los Thunder competirán por el título por primera vez desde las Finales perdidas en 2012.