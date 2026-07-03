El vuelo tricolor: La camiseta de Colombia rinde homenaje al realismo mágico y a su biodiversidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La nueva indumentaria fusiona la obra de Gabriel García Márquez con tecnología de alto rendimiento, rindiendo tributo a la mayor reserva de mariposas del mundo.

El elemento protagonista de la nueva camiseta es un sutil patrón de mariposas amarillas que recorre toda la prenda.

En Cien años de soledad, la obra cumbre del escritor Gabriel García Márquez, estas mariposas preceden a las apariciones de Mauricio Babilonia y se han consolidado como un símbolo universal del realismo mágico.

Años después, el premio nobel colombiano contó que la idea surgió de un recuerdo de su infancia.

Según su relato, su abuela le decía que “cada vez que un electricista visitaba la casa, todo el ambiente se llenaba de mariposas”.

En el contexto de la selección colombiana, el diseño retoma este motivo para representar la esperanza, la transformación y la alegría, así como la inmensa biodiversidad del país.

Desglose del diseño

Efecto visual dinámico: las mariposas no están simplemente estampadas.

El tejido tipo jacquard crea una textura que cambia sutilmente con la luz, lo que genera un efecto visual que simula el aleteo de las alas mientras los jugadores están en la cancha.

Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron la camiseta que utilizará la Tricolor en la Copa del Mundo 2026. Foto: Adidas / FCF

Fidelidad a la bandera: se mantiene el tradicional amarillo vibrante como color base.

Los acentos complementarios aparecen en el cuello en V y en los bordes de las mangas con detalles en azul y rojo, para completar así el tricolor nacional.

Las clásicas tres franjas de los hombros también son rojas.

Luis Díaz fue el encargado de presentar la camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Adidas

Identidad y pertenencia: en la parte superior de la espalda, justo debajo de la nuca, la camiseta lleva grabada la palabra Colombia; un detalle pensado para reforzar el orgullo nacional tanto de los jugadores como de la afición.

Camiseta Local Selección Colombia. Foto: Adidas Colombia

Innovación técnica: en su versión Authentic, diseñada para el rendimiento en la cancha, la indumentaria incorpora la nueva tecnología de ventilación Climacool+.

Además, cuenta con detalles perforados con láser y un mapeo corporal en 3D, desarrollados para mejorar el flujo de aire y adaptarse a los drásticos cambios de temperatura que plantea un Mundial disputado en distintos puntos de Norteamérica.

Camiseta Local Selección Colombia 26. Foto: Adidas Colombia

Otro dato relevante es que Colombia es, oficialmente, el país con mayor número de especies de mariposas del mundo.

Registra más de 3,600 especies, lo que representa aproximadamente el 20 % de todas las mariposas del planeta.

Con esta propuesta, la Selección Colombia llegará al Mundial de 2026 con una camiseta que combina innovación, identidad y referencias a su patrimonio cultural y natural, integrando en un mismo diseño elementos inspirados en la literatura, la biodiversidad y los colores nacionales.