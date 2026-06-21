Eloy Room, el portero que fue el héroe de Curazao en su histórico empate ante Ecuador

Chris McKenna - BBC Sports

Cuando el delantero ecuatoriano Enner Valencia se lanzó hacia la portería de Curazao en los primeros tres minutos, el resultado parecía inevitable.

A unos diez metros y con solo el guardameta por delante, parecía seguro que marcaría. Eso hubiera puesto a Curazao en una situación muy difícil y, como sucedió en la derrota por 7-1 ante Alemania en su debut en el Mundial, posiblemente marcaría la pauta de lo que vendría después.

Sin embargo, el arquero Eloy Room anticipó hacia dónde iba el disparo de Valencia, se agachó a su izquierda y desvió el balón con la punta de los dedos, rozando el poste. Fue una parada improbable, casi increíble.

Y, efectivamente, ya se había marcado el tono.

Al final del partido, el comentarista de BBC Sport y exdefensor del Arsenal, Martin Keown, bromeaba diciendo que quizás se necesitaría una calculadora para sumar las veces que Room había salvado a su equipo.

Sin embargo, fue Ecuador quien pagó las consecuencias de sus ocasiones perdidas, mientras que Curazao, debutante en el Mundial, celebraba su primer punto en el torneo.

Ecuador lo tiene muy difícil para pasar a la siguiente ronda. / Getty Images

Room, el portero del Miami FC de 37 años, ofreció una actuación memorable que igualó un récord, realizando 15 paradas para mantener el empate y asegurar un resultado sin goles que quedará grabado en la memoria de la nación insular.

Desde que se empezaron a registrar datos en 1966, ningún portero ha realizado más paradas en 90 minutos de un Mundial, según Opta.

Solo el estadounidense Tim Howard ha logrado tantas en un solo partido, pero, a diferencia de Room, no pudo mantener su portería a cero tras encajar dos goles en la prórroga con Estados Unidos contra Bélgica en 2014.

“Una estatua en Curazao”

Tras el empate 0-0, Room bromeó diciendo que Howard habría estado “sudando en casa” mientras veía el partido y que su actuación merecía “una estatua en Curazao”.

“¡Bravo, Room! “Absolutamente magnífico”, añadió Keown en BBC One.

“La cantidad de paradas... al final del partido casi daban ganas de sacar una calculadora para contarlas”, dijo.

“Fue una sucesión interminable de paradas. Sus reacciones fueron de primera. Parecía destinado a mantener la portería a cero toda la noche”, remató.

Fue una actuación que inspiró al país de Room a lograr su mayor resultado histórico.

Room celebra junto al entrenador de Curazao, Dick Advocaat, el empate, el cual le proporcionó el primer punto al equipo caribeño en un Mundial. / Getty Images

El hecho de que Curazao esté en la competición tiene mucho que ver con el portero de origen neerlandés —y el miembro más veterano de la plantilla—, quien realizó una parada crucial en el empate 0-0 contra Jamaica, que les aseguró la clasificación en noviembre.

Patrick Kluivert era el entrenador de la Ola Azul en 2015 y fue el exdelantero quien llamó a Room, exinternacional sub-21 de los Países Bajos, para convencerlo de jugar para el país de origen de su padre.

Originario de Nijmegen (Países Bajos), Room jugó los inicios de su carrera en la Eredivisie (la primera división de la liga neerlandesa). Disputó más de 200 partidos a lo largo de 10 años en la liga, incluyendo un título con el PSV y una copa con el Vitesse, antes de mudarse a EE.UU. y fichar por el Columbus Crew en 2019.

De aficionado al pádel a héroe

Tras ganar la MLS Cup con el Columbus Crew en 2020 y recibir el premio a la mejor parada de la temporada, Room regresó brevemente a Europa, pero finalmente volvió a EE.UU. con el Miami FC, equipo de la segunda división.

El portero, quien es aficionado al pádel y está convencido de que el deporte de raqueta le ayuda a mejorar sus reflejos, realizó 15 paradas en un partido del Mundial, pero no ha hecho más de cinco en ninguno de sus nueve partidos de liga esta temporada con el Miami FC.

El partido con cinco paradas fue la victoria por 4-3 sobre el Louisville City en el Pitbull Stadium del Miami FC, un estadio con capacidad para 20.000 espectadores que esa noche solo contó con la presencia de 713 aficionados.

Pero ante 68.598 aficionados en el Estadio de Kansas City, escribió su nombre en la historia del Mundial, el escenario más importante del fútbol, con una serie de atajadas magníficas (de un total de 27 disparos) y evitó que Ecuador anotara a pesar de un xG de 3,05.

“Todavía tengo que asimilarlo. Los partidos están llenos de emociones “, dijo Room.

“Sabía que iba a ser un partido difícil. La primera atajada marcó la pauta, también para el equipo. Me dio confianza y crecí, todos crecimos, fue un esfuerzo de equipo”, agregó.

“Hemos estado luchando, luchando hasta el último minuto. Conseguir un punto de esta manera para Curazao es absolutamente genial”, dijo.

El rey Guillermo de los Países Bajos, quien vio el partido en el estadio, bajó al vestuario a felicitar al equipo de Curazao por su hazaña deportiva. / Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

La actuación de Room también ayudó a hacer historia para la nación insular en su primer Mundial.

Hubo euforia cuando empataron contra Alemania en su primer partido, aunque poco después se convertiría en humillación cuando el gigante europeo les endosó siete goles.

A continuación, Curazao tuvo que enfrentarse a Ecuador, un país clasificado más de 50 puestos por encima de ellos en el ranking mundial, que buscaba recuperarse tras la derrota ante Costa de Marfil.

Con una población de tan solo 156.000 habitantes, Curazao es la nación más pequeña que jamás haya participado en una Copa del Mundo.

En el puesto 82 de la FIFA

La isla caribeña es una entidad autónoma dentro del Reino de los Países Bajos, y los monarcas neerlandeses, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, estuvieron presentes en las gradas para presenciar el inesperado empate del equipo de Dick Advocaat.

Esta es apenas la tercera vez que un equipo clasificado en el puesto 80 o inferior del ranking mundial de la FIFA consigue un punto en una Copa del Mundo (Curazao ocupaba el puesto 82 antes de este partido).

Sudáfrica, anfitriona del torneo, consiguió cuatro puntos en 2010 (ocupando el puesto 83), mientras que Nueva Zelanda también se encontraba en el puesto 82 antes de su empate con Irán este año.

Room, de 37 años, practica pádel porque considera que este deporte le ayuda a mejorar su capacidad de reacción. / Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

“Esta noche es para Curazao y lo que han hecho, lo que han logrado, y para ellos será una victoria”, dijo Keown.

“Es un punto de inflexión en el fútbol mundial. No vinieron aquí solo para completar la lista de participantes; este es un resultado extraordinario para ellos”, explicó.

Curazao se enfrenta ahora a Costa de Marfil en su último partido del Grupo E y, con este punto asegurado, si lograran dar la sorpresa y vencer a la nación africana, se clasificarían para los dieciseisavos de final.

Pero pase lo que pase, esta noche será recordada para siempre por la hazaña de esta pequeña nación que superó todas las expectativas.

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