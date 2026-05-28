Elpidio Pinto dirigirá la Selección Sub-12 de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estratega buscará uno de los cuatro boletos para el Mundial Sub-12 2027.

El entrenador Elpidio Pinto fue anunciado como el director de la selección Sub-12 de Panamá con miras al Premundial 2026, torneo que otorgará cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en Tainán, Taiwán, en 2027.

Pinto regresa al cargo luego de haber dirigido al equipo nacional en 2023, cuando Panamá finalizó en la octava posición del Campeonato Mundial Sub-12 celebrado en Tainán.

El estratega viene de conquistar el Campeonato Nacional Sub-12 2026, tras imponerse 1-0 a la novena de Los Santos en la final disputada en el complejo deportivo MVP Sport City.

Para el Premundial 2026, el cuerpo técnico estará integrado por Samuel Rodríguez, de Herrera, como coach asistente; Francisco Baso, como coach de lanzadores; Jorge Hernández, como asistente; y Alexis Fossaty, como entrenador físico.