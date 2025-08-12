Panamá, 12 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Natación

    Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior

    Guillermo Pineda G.
    Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior
    Santos ganó el domingo los 100 metros pecho en 1:08.44 minutos. Foto: Cortesía/COP

    La nadadora panameña Emily Santos vivió una jornada agridulce este martes en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Luego de imponerse en la serie clasificatoria 2 de los 200 metros pecho femenino con un tiempo de 2:30.08, que significaba nuevo récord nacional, personal y de la justa panamericana junior, la atleta fue descalificada minutos después de finalizada la prueba.

    Santos, que el pasado domingo conquistó la medalla de oro en los 100 metros pecho femenino, había dominado con autoridad su heat en el Centro Acuático Nacional de Asunción, dejando atrás a sus rivales y asegurando el que parecía ser su pase a la final. Sin embargo, los jueces notificaron la descalificación, sin que de inmediato se dieran a conocer los detalles de la infracción técnica cometida.

    El Comité Olímpico de Panamá (COP) notificó a este medio que estaba investigando el motivo de la descalificación de Santos Silva.

    En desarrollo…

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Ernesto Cedeño: ‘No creí que los de la alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos’. Leer más
    • Educación privada en Panamá: hay 536 colegios, pese a pérdida de unos 35,919 alumnos en 5 años. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más