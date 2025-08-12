Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La nadadora panameña Emily Santos vivió una jornada agridulce este martes en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Luego de imponerse en la serie clasificatoria 2 de los 200 metros pecho femenino con un tiempo de 2:30.08, que significaba nuevo récord nacional, personal y de la justa panamericana junior, la atleta fue descalificada minutos después de finalizada la prueba.

Emily Santos ha sido descalificada a pesar de imponer récord panamericano junior en los 200 metros pecho femenino. pic.twitter.com/ousS3KitBB — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) August 12, 2025

Santos, que el pasado domingo conquistó la medalla de oro en los 100 metros pecho femenino, había dominado con autoridad su heat en el Centro Acuático Nacional de Asunción, dejando atrás a sus rivales y asegurando el que parecía ser su pase a la final. Sin embargo, los jueces notificaron la descalificación, sin que de inmediato se dieran a conocer los detalles de la infracción técnica cometida.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) notificó a este medio que estaba investigando el motivo de la descalificación de Santos Silva.

En desarrollo…