Emily Santos gana apelación y clasifica a la final de los 200 metros pecho en los Panamericanos Junior 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) confirmó este martes que la nadadora panameña Emily Santos podrá disputar la final de los 200 metros pecho femenino en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de que prosperara la apelación presentada contra su descalificación en la serie preliminar.

“¡Emily Santos sí estará en la final de los 200m pecho! Luego de apelación, se confirma que Emily Santos disputará la final tras terminar su serie clasificatoria con tiempo de 2:30.08, imponiendo, además, nuevo récord para Juegos Panamericanos Junior”, notificó el COP.

La nadadora de 20 años registró 2 minutos, 30 segundos y 08 centésimas en su serie, mejorando así su propia marca establecida en mayo pasado durante una competencia con la Universidad de Virginia Tech en Fort Lauderdale. El tiempo de este martes no solo es nuevo récord nacional, sino también récord panamericano junior para la prueba.

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre. Inicialmente, Santos fue descalificada por los jueces bajo el argumento de que en la salida habría ejecutado “más de una patada de mariposa” en el desplazamiento subacuático, una infracción técnica que la dejaba fuera de la competencia por las medallas. La delegación panameña presentó de inmediato una apelación respaldada en la revisión de video y el reglamento técnico, la cual fue aceptada por las autoridades de la competencia.

Santos llega a esta final con el impulso de su actuación del pasado domingo, cuando ganó la medalla de oro en los 100 metros pecho, también con récord panamericano junior, reafirmando su condición de figura emergente de la natación regional.

La final de los 200 metros pecho femenino está programada para las 4:16 p.m. de este mismo martes en el Centro Acuático de Asunción.