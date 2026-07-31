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    Natación

    Emily Santos logra récord nacional y su tercera medalla en Santo Domingo 2026

    La panameña ganó este viernes la medalla de plata y rompió el récord nacional en los 200 metros pecho, con un tiempo de 2:29.19.

    Humberto Cornejo
    Emily Santos logra récord nacional y su tercera medalla en Santo Domingo 2026
    Emily Santos ganó este viernes su tercera medalla de plata. Foto: Cortesía/COP

    La nadadora panameña Emily Santos firmó un cierre brillante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar este viernes su tercera medalla de plata y establecer un nuevo récord nacional en la prueba de los 200 metros pecho.

    Santos detuvo el cronómetro en 2:29.19 minutos durante la final, marca con la que no solo aseguró el segundo lugar del podio, sino que también impuso una nueva referencia nacional en la distancia.

    La medalla de oro fue para la mexicana Byanca Rodríguez, con un tiempo de 2:29.99, mientras que el bronce quedó en manos de la puertorriqueña Kristen Romano, con 2:30.71.

    Con este resultado, la istmeña completó una destacada actuación en la cita regional, al sumar tres preseas plateadas en las pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho, consolidándose como una de las grandes figuras de la delegación panameña.

    Su primera medalla llegó en los 100 metros pecho, donde registró un tiempo de 1:09.35 para quedarse con el segundo lugar. Posteriormente, volvió a subir al podio en los 50 metros pecho con una marca de 31.81 segundos, confirmando su regularidad en una de las modalidades más exigentes de la natación.

    Santos, quien ya cuenta con experiencia olímpica tras su participación en Juegos Olímpicos de París 2024, reafirmó su crecimiento competitivo en Santo Domingo 2026, con tres preseas y un récord nacional, lo que resalta su evolución dentro del alto rendimiento.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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