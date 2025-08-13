Emily Santos regresa a Panamá con oro y plata de los Juegos Panamericanos Junior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La nadadora panameña Emily Santos regresó este miércoles al país tras brillar en los Juegos Panamericanos Junior 2025, disputados en Asunción, Paraguay, donde conquistó una medalla de oro en los 100 metros pecho y una de plata en los 200 metros pecho.

Santos se ganó la presea de oro con un nuevo récord en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:08.44 minutos, superando la marca que ella misma había impuesto la fase clasificatoria (1:08.55).

¡𝗢𝗥𝗢 PARA PANAMÁ EN ASUNCIÓN 2025🏊🏻‍♀️!



La nadadora panameña Emily Santos logra la medalla de ORO🥇 en la final de la prueba de los 100m pecho, con tiempo de 1:08.44min, en evento celebrado en el Centro Acuático Olímpico de Asunción, Paraguay. pic.twitter.com/AKvhKQmy2j — Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) August 10, 2025

En el podio la acompañaron la jamaicana Sabrina Lyn (plata, 1:09.00) y la colombiana Stefania Gómez (bronce, 1:09.56).

Declaraciones de Emily Santos tras su regreso a Panamá, al participar en los Juegos Panamericanos Junior 2025. https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Ei68tMmVFV — La Prensa Panamá (@prensacom) August 13, 2025

“Súper feliz, súper emocionada de estar aquí ya de vuelta en casa y bueno, disfrutando con mi familia y con todos mis amigos. Y bueno, nada, muchas gracias por todo el apoyo”, dijo Santos al llegar al aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Son mis últimos Juegos Panamericanos (Junior), así que muy feliz de poder traer dos medallas”, agregó.

En la distancia de 200 metros pecho, la joven tritón istmeña detuvo el cronómetro en 2:30.17 segundos, resultado que le valió el segundo lugar, solo por detrás de la brasileña Agatha Amaral (2:30.09). Nichelly Brandao se ubicó en la tercera posición (2:33.72).

¡𝑬𝑵𝑯𝑶𝑹𝑨𝑩𝑼𝑬𝑵𝑨, 𝑬𝑴𝑰𝑳𝒀👏🏻!



Emily Santos con su medalla de segundo lugar🥈 en la prueba de 200m pecho (Acuáticos - Natación) de estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.



¡Primera presea de plata para Panamá en su historia en Juegos Panamericanos Junior🔝! pic.twitter.com/FaS3UJUy6Z — Comité Olímpico de Panamá 🇵🇦 (@COlimpicoPanama) August 12, 2025

La panameña también dejó una nueva marca en esta prueba con tiempo de 2:30.08.

“Muy feliz de poder comenzar con un broche de oro. Y bueno, muy feliz con los resultados de este verano”, manifestó.

Con esta destacada actuación, Emily reafirma su condición de referente de la natación panameña y promete seguir dejando en alto la bandera nacional en sus próximos compromisos internacionales.