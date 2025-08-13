Panamá, 13 de agosto del 2025

    Juegos Panamericanos Junior

    Emily Santos regresa a Panamá con oro y plata de los Juegos Panamericanos Junior

    Humberto Cornejo / Guillermo Pineda G.
    Emily Santos muestras las dos medallas que ganó en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: Guillermo Pineda

    La nadadora panameña Emily Santos regresó este miércoles al país tras brillar en los Juegos Panamericanos Junior 2025, disputados en Asunción, Paraguay, donde conquistó una medalla de oro en los 100 metros pecho y una de plata en los 200 metros pecho.

    Santos se ganó la presea de oro con un nuevo récord en los 100 metros pecho con un tiempo de 1:08.44 minutos, superando la marca que ella misma había impuesto la fase clasificatoria (1:08.55).

    En el podio la acompañaron la jamaicana Sabrina Lyn (plata, 1:09.00) y la colombiana Stefania Gómez (bronce, 1:09.56).

    “Súper feliz, súper emocionada de estar aquí ya de vuelta en casa y bueno, disfrutando con mi familia y con todos mis amigos. Y bueno, nada, muchas gracias por todo el apoyo”, dijo Santos al llegar al aeropuerto Internacional de Tocumen.

    “Son mis últimos Juegos Panamericanos (Junior), así que muy feliz de poder traer dos medallas”, agregó.

    Emily Santos regresa a Panamá con oro y plata de los Juegos Panamericanos Junior
    Emily Santos abraza a su mamá tras su participación a los los Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: Guillermo Pineda

    En la distancia de 200 metros pecho, la joven tritón istmeña detuvo el cronómetro en 2:30.17 segundos, resultado que le valió el segundo lugar, solo por detrás de la brasileña Agatha Amaral (2:30.09). Nichelly Brandao se ubicó en la tercera posición (2:33.72).

    La panameña también dejó una nueva marca en esta prueba con tiempo de 2:30.08.

    “Muy feliz de poder comenzar con un broche de oro. Y bueno, muy feliz con los resultados de este verano”, manifestó.

    Con esta destacada actuación, Emily reafirma su condición de referente de la natación panameña y promete seguir dejando en alto la bandera nacional en sus próximos compromisos internacionales.

