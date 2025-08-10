Emily Santos se cuelga el oro en los 100 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La nadadora panameña Emily Santos escribió este domingo una página inolvidable de carrera deportiva al conquistar la medalla de oro en la prueba de 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Asunción, Paraguay.

Santos detuvo el cronómetro en 1:08.44 minutos, superando la marca que ella misma había establecido horas antes en la fase clasificatoria (1:08.55). Desde el primer tramo de la carrera impuso un ritmo imbatible que ninguna rival pudo igualar, confirmando su condición de favorita.

En el podio la acompañaron la jamaicana Sabrina Lyn (plata, 1:09.00) y la colombiana Stefania Gómez (bronce, 1:09.56).

El logro cobra mayor relevancia porque, además de colgarse el oro, Santos rompió dos veces en un mismo día el récord de la distancia, dejando en el pasado la marca de 1:08.74 que se mantenía vigente desde 2021.

Con este resultado, Santos reafirma su lugar como una de las figuras emergentes más importantes de la natación panamericana y un nombre clave para el futuro olímpico de Panamá. El año pasado participó en los Juegos Olímpicos París 2024.

Esta representa la primera medalla de la delegación panameña en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y el primer oro de la historia de Juegos Panamericanos Junior.

Otros resultados de Panamá

En tiro deportivo, Patrick Taylor finalizó en el sexto lugar de la final de escopeta, modalidad skeet, convirtiéndose en el primer atleta nacional en obtener un Diploma Panamericano Junior en Asunción 2025. María Moreno concluyó en el puesto 20 en la pistola de aire 10 metros con un puntaje de 501-3x.

En ciclismo, Noemy Atencio terminó en la posición 17 de la contrarreloj (42:44.68 minutos, dos vueltas de 13,3 km) y Michael Caballero fue 14.º (53:27.91 minutos, tres vueltas de 13,3 km).

En judo, Julieta Escobar cayó en la ronda de 16 ante la estadounidense Harlee Hiller en la categoría -52 kg y finalizó novena.