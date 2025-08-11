Emily Santos se siente honrada y orgullosa por ganar la medalla de oro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La nadadora panameña Emily Santos se sintió emocionada al conquistar la medalla de oro en los 100 metros pecho e imponer dos récords en esta distancia en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se desarrollan en Asunción, Paraguay.

Santos, de 20 años, detuvo el cronómetro en 1:08.44 minutos, superando la marca que ella misma había establecido horas antes en la fase clasificatoria (1:08.55), para llevarse la presea dorada y la primera para Panamá en la historia de este certamen regional.

“La verdad que estoy súper feliz, súper honrada de poder representar a Panamá. Y bueno, nada, definitivamente no estoy sorprendida, la verdad que he estado trabajando bastante para bajar mis tiempos. Y nada, súper feliz con los resultados”, expresó Santos en una entrevista al Comité Olímpico de Panamá.

La istmeña estuvo acompañada en el podio por la jamaicana Sabrina Lyn (plata, 1:09.00) y la colombiana Stefania Gómez (bronce, 1:09.56).

“Le dedico estos triunfos a toda mi familia, a mi mamá, a mi hermana que están aquí apoyándome, y a mi papá y a mi otra hermana que están en casa viéndome nadar. Un beso muy grande, muchas gracias por todo. A mis coaches también, muchas gracias por todo el apoyo hasta ahora”, manifestó Santos.

La atleta, que participó en los Juegos Olímpicos París 2024, confirmó que competirá en relevos libres y que el martes 12 de agosto participará en la prueba de los 200 metros pecho.