Emily Santos suma otra plata para Panamá en Santo Domingo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nadadora panameña sumó otra presea, además Zoe Rainey avanzó a su segunda final y la selección femenina de baloncesto está en semifinales.

La nadadora panameña Emily Santos volvió a brillar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar este miércoles la medalla de plata en la final de los 50 metros pecho femenino, resultado que amplió la cosecha de Panamá en la cita regional.

Santos registró un tiempo de 31.81 segundos para quedarse con el segundo lugar de la prueba y sumar su segunda presea en estos Juegos. La medalla de oro fue para la mexicana Byanca Rodríguez, quien detuvo el cronómetro en 31.35 segundos, mientras que la venezolana Mercedes Toledo completó el podio con una marca de 32.07 segundos.

La actuación de la panameña confirma su dominio entre las mejores nadadoras de la región, luego de que el pasado martes también conquistara la medalla de plata en los 100 metros pecho.

En esa prueba, la atleta de 21 años registró un tiempo de 1:09.35, solo por detrás de Rodríguez, quien volvió a quedarse con el oro con 1:08.60. El bronce fue para la venezolana Marielys Martínez, con 1:09.45.

Con sus dos preseas plateadas, Santos se convierte en una de las figuras destacadas de la delegación panameña en Santo Domingo 2026.

Zoe Rainey se clasificó a su segunda final en Santo Domingo 2026. Foto: Cortesía/COP

Rainey avanza a otra final

Panamá también celebró una nueva clasificación en los clavados gracias a Zoe Rainey, quien aseguró su presencia en la final de trampolín de 3 metros.

La atleta panameña avanzó tras ubicarse en la séptima posición de la ronda preliminar con una puntuación de 174.35 unidades. La disputa por las medallas se realizará el domingo 2 de agosto a las 10:40 a.m.

Rainey ya había clasificado previamente a la final de plataforma de 10 metros, donde terminó sexta en la fase preliminar con 159.15 puntos. La representante nacional buscará cerrar su participación con una actuación histórica y luchar por un lugar en el podio.

La selección panameña cerró la fase de grupos con marca de 2-1. Foto: Cortesía/COP

Avanzan a semifinales

En el baloncesto, la selección femenina Sub-20 de Panamá consiguió su boleto a las semifinales tras derrotar 72-41 a Nicaragua.

El conjunto panameño finalizó la fase de grupos con récord de dos victorias y una derrota, y ahora espera conocer a su rival en la lucha por un cupo a la gran final, compromiso que se disputará este viernes.