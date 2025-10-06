Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League

    Jaime Heilbron
    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League
    La acción estuvo cargada este fin de semana en la Kiwanis Football League, con una cartelera de 10 partidos. LP / Anel Asprilla y Elysée Fernández.

    La tercera semana de la Kiwanis Football League estuvo repleta de acción, con la disputa de 10 partidos a lo largo de sus distintas categorías en las disciplinas de contact football masculino y flag football femenino. Todos los partidos se celebraron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

    La semana inició con el partido de contact football micro entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Kiwanis Kobras. Los Owls ganaron de forma categórica, 32-0, con una gran actuación de Fernando Roy, elegido mejor jugador del partido.

    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League
    Acción del partido entre los Fighting Owls de la AIP y los Kiwanis Kobras. LP / Anel Asprilla.

    El segundo choque fue en la categoría flag football juvenil, con el duelo entre las Kiwanis Kolts y las Brader Raiders. Las Kolts triunfaron 31-0, lideradas por su receptora Nicole Guerrero, quien fue escogida jugadora más valiosa del encuentro.

    El tercer encuentro de la noche también fue en flag juvenil, entre las Lions del Colegio Real y las Eagles de El Colegio de Panamá. Las Lions ganaron 19-6, con una actuación destacada de Ivanna Hassan.

    La acción continuó el viernes con el partido de contact football mini entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Balboa Dragons. Los Owls volvieron a la senda del triunfo al vencer 32-6, guiados por Nicolás Vallarino, elegido jugador más valioso del partido.

    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League
    Acción del partido de contact mini entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Balboa Dragons. LP / Anel Asprilla.

    El segundo enfrentamiento del viernes también fue en contact mini, entre los Brader Raiders y los Kiwanis Kolts. Los Raiders ganaron con autoridad 32-0, impulsados por una gran actuación de André Franco.

    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League
    Acción del partido entre los Brader Raiders y los Kiwanis Kolts. LP / Anel Asprilla.

    La cartelera sabatina de flag football abrió con el duelo juvenil entre las Kiwanis Kolts y las Lions del Colegio Real. Las Kolts sumaron su segunda victoria en dos días, imponiéndose 26-13 gracias al liderazgo de Jeaneth Torres.

    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League
    Acción del partido entre las Kiwanis Kolts y Lions del Colegio Real en flag juvenil. // ELYSÉE FERNÁNDEZ// FOTOGRAFÍA // OCTUBRE // 4-10-2025 //

    El siguiente partido juvenil fue entre las Balboa Dragons y las Brader Raiders. Las Dragons se impusieron de forma contundente, 25-7, con una sobresaliente actuación de Lucía Corro.

    Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League
    Imágenes del partido entre las Balboa Dragons y Brader Raiders de la Kiwanis Football League. // ELYSÉE FERNÁNDEZ// FOTOGRAFÍA // OCTUBRE // 4-10-2025 // .

    El último enfrentamiento de la categoría juvenil terminó en empate 13-13 entre las Eagles de El Colegio de Panamá y las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Arianna Ortega (Owls) y Clelia Araúz (Eagles) fueron elegidas las jugadoras más determinantes.

    La jornada también incluyó dos partidos de flag football micro. El primero enfrentó a las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Eagles de El Colegio de Panamá, con victoria para las Owls 37-7. Uma Rabben y Rafaella Grimaldo fueron elegidas las jugadoras más valiosas de sus equipos.

    El segundo y último duelo micro fue entre las Kiwanis Kolts y las Lions del Colegio Real. Las Kolts ganaron 32-0, lideradas por la destacada actuación de Mia Castillo.

    Calendario del fin de semana

    La acción de la Kiwanis Football League volverá este fin de semana con partidos el jueves, viernes y sábado, nuevamente en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

    Jueves 9 de octubre

    • Colegio Brader vs. Academia Interamericana – 7:00 p.m. (Contact Micro)

    • Kiwanis Kolts vs. Balboa Dragons – 8:30 p.m. (Flag Juvenil)

    • Academia Interamericana vs. Colegio Real – 8:30 p.m. (Flag Juvenil)

    Viernes 10 de octubre

    • El Colegio de Panamá vs. Kiwanis Kolts – 6:00 p.m. (Contact Mini)

    • Colegio Brader vs. Balboa Academy – 7:45 p.m. (Contact Mini)

    Sábado 11 de octubre

    • Kiwanis Kolts vs. Colegio Brader – 2:00 p.m. (Flag Juvenil)

    • Balboa Academy vs. Academia Interamericana – 3:00 p.m. (Flag Juvenil)

    • El Colegio de Panamá vs. Kiwanis Kolts – 3:00 p.m. (Flag Micro)

    • El Colegio de Panamá vs. Colegio Real – 4:00 p.m. (Flag Juvenil)

    • Colegio Brader vs. Colegio Real – 4:00 p.m. (Flag Micro)

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más