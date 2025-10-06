Emociones y grandes actuaciones marcaron la tercera semana de la Kiwanis Football League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tercera semana de la Kiwanis Football League estuvo repleta de acción, con la disputa de 10 partidos a lo largo de sus distintas categorías en las disciplinas de contact football masculino y flag football femenino. Todos los partidos se celebraron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

La semana inició con el partido de contact football micro entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Kiwanis Kobras. Los Owls ganaron de forma categórica, 32-0, con una gran actuación de Fernando Roy, elegido mejor jugador del partido.

El segundo choque fue en la categoría flag football juvenil, con el duelo entre las Kiwanis Kolts y las Brader Raiders. Las Kolts triunfaron 31-0, lideradas por su receptora Nicole Guerrero, quien fue escogida jugadora más valiosa del encuentro.

El tercer encuentro de la noche también fue en flag juvenil, entre las Lions del Colegio Real y las Eagles de El Colegio de Panamá. Las Lions ganaron 19-6, con una actuación destacada de Ivanna Hassan.

La acción continuó el viernes con el partido de contact football mini entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Balboa Dragons. Los Owls volvieron a la senda del triunfo al vencer 32-6, guiados por Nicolás Vallarino, elegido jugador más valioso del partido.

El segundo enfrentamiento del viernes también fue en contact mini, entre los Brader Raiders y los Kiwanis Kolts. Los Raiders ganaron con autoridad 32-0, impulsados por una gran actuación de André Franco.

La cartelera sabatina de flag football abrió con el duelo juvenil entre las Kiwanis Kolts y las Lions del Colegio Real. Las Kolts sumaron su segunda victoria en dos días, imponiéndose 26-13 gracias al liderazgo de Jeaneth Torres.

El siguiente partido juvenil fue entre las Balboa Dragons y las Brader Raiders. Las Dragons se impusieron de forma contundente, 25-7, con una sobresaliente actuación de Lucía Corro.

El último enfrentamiento de la categoría juvenil terminó en empate 13-13 entre las Eagles de El Colegio de Panamá y las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Arianna Ortega (Owls) y Clelia Araúz (Eagles) fueron elegidas las jugadoras más determinantes.

La jornada también incluyó dos partidos de flag football micro. El primero enfrentó a las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Eagles de El Colegio de Panamá, con victoria para las Owls 37-7. Uma Rabben y Rafaella Grimaldo fueron elegidas las jugadoras más valiosas de sus equipos.

El segundo y último duelo micro fue entre las Kiwanis Kolts y las Lions del Colegio Real. Las Kolts ganaron 32-0, lideradas por la destacada actuación de Mia Castillo.

Calendario del fin de semana

La acción de la Kiwanis Football League volverá este fin de semana con partidos el jueves, viernes y sábado, nuevamente en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Jueves 9 de octubre

Colegio Brader vs. Academia Interamericana – 7:00 p.m. (Contact Micro)

Kiwanis Kolts vs. Balboa Dragons – 8:30 p.m. (Flag Juvenil)

Academia Interamericana vs. Colegio Real – 8:30 p.m. (Flag Juvenil)

Viernes 10 de octubre

El Colegio de Panamá vs. Kiwanis Kolts – 6:00 p.m. (Contact Mini)

Colegio Brader vs. Balboa Academy – 7:45 p.m. (Contact Mini)

Sábado 11 de octubre

Kiwanis Kolts vs. Colegio Brader – 2:00 p.m. (Flag Juvenil)

Balboa Academy vs. Academia Interamericana – 3:00 p.m. (Flag Juvenil)

El Colegio de Panamá vs. Kiwanis Kolts – 3:00 p.m. (Flag Micro)

El Colegio de Panamá vs. Colegio Real – 4:00 p.m. (Flag Juvenil)

Colegio Brader vs. Colegio Real – 4:00 p.m. (Flag Micro)