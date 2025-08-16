Empate con sabor amargo: Tauro y Árabe Unido siguen sin encontrarle la vuelta al Torneo Clausura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes el Tauro y el Árabe Unido inauguraron la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol con un empate 1-1 que dejó un sabor agridulce para ambos clubes. Este fue el tercer empate consecutivo para el equipo de la costa caribeña, que sigue sin ganar en lo que va del torneo, y el segundo del Tauro, que suma cuatro partidos sin conocer la victoria.

El inicio del partido fue un reflejo de la situación que viven ambos equipos. Tanto Tauro como el Árabe Unido intentaban atacar y acercarse a la zaga rival, pero el nerviosismo podía más y les impedía lograrlo con claridad. El Árabe dominaba y controlaba un poco más, pero la falta de contundencia de ambos clubes hizo que el partido se mantuviese sin goles tras los primeros 45 minutos.

Desde el inicio del segundo tiempo, los colonenses tomaron la iniciativa, intentando quebrantar la defensa rival. El esfuerzo y el desgaste rindieron frutos al minuto 52, cuando Ariel Arroyo abrió el marcador con un fuerte remate de cabeza.

El tanto motivó aún más a los jugadores del Árabe Unido, que se volcaron al ataque buscando un segundo gol que sellara la victoria. El segundo tanto, sin embargo, no llegó, agravando la crisis ofensiva que vive el cuadro colonense.

En la previa del partido, se había mencionado que cinco de los seis goles que el Árabe había recibido en la temporada habían sido en el segundo tiempo y cuatro de esos en los últimos 10 minutos. El viernes, ambos factores volvieron a cumplirse.

Cuando parecía que el Árabe Unido finalmente iba a ganar su primer partido de la temporada, apareció Josué Vergara, quien conectó de cabeza un centro rasante y preciso de Ángel Díaz al minuto 88. Esto selló un empate que suma, pero a la vez resta para ambos oncenos.

La próxima fecha traerá un muy necesitado receso para ambos equipos, con una pausa por el Juego de las Estrellas del próximo sábado en Veraguas. Tanto Kike García, por el lado del Tauro, como Javier Ainstein, por el Árabe Unido, tendrán dos semanas a su disposición para hacer los ajustes necesarios previo a los cruces contra los rivales de la Conferencia Oeste.

El Tauro abrirá los cruces entre conferencias cuando reciba al Club Deportivo Universitario el viernes 29 de agosto, mientras que el Árabe Unido visitará al Herrera FC el domingo 31. Ambos partidos aún están por confirmar horarios.