Panamá, 07 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Entrevista Exclusiva

    En exclusiva: Maxi Rodríguez habla del Mundial y Panamá

    Maxi Rodríguez habló en exclusiva con La Prensa sobre el partido de leyendas entre Argentina y Panamá, los favoritos al Mundial 2026 y las opciones de Panamá.

    Jaime Heilbron

    El viernes pasado, La Prensa tuvo la oportunidad de conversar en una entrevista exclusiva con Maxi Rodríguez, exjugador de la selección de fútbol de Argentina.

    +info

    Actor de Ted Lasso prueba suerte en el fútbol profesional

    Rodríguez, quien se encontraba en Panamá para promocionar un partido amistoso de leyendas de Argentina contra leyendas de Panamá, que se celebrará el 10 de mayo en la Arena Roberto Durán, compartió todos los detalles del evento. El exfutbolista adelantó los representantes de Panamá y de Argentina y explicó el formato del partido.

    Además, el exgoleador de la albiceleste compartió qué equipos ve como favoritos para alzar el trofeo en la Copa del Mundo y qué necesita Argentina para repetir como campeón del mundo.

    Por último, brindó observaciones y expectativas sobre lo que le espera a Panamá en su segunda Copa del Mundo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más