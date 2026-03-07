En exclusiva: Maxi Rodríguez habla del Mundial y Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Maxi Rodríguez habló en exclusiva con La Prensa sobre el partido de leyendas entre Argentina y Panamá, los favoritos al Mundial 2026 y las opciones de Panamá.

El viernes pasado, La Prensa tuvo la oportunidad de conversar en una entrevista exclusiva con Maxi Rodríguez, exjugador de la selección de fútbol de Argentina.

Rodríguez, quien se encontraba en Panamá para promocionar un partido amistoso de leyendas de Argentina contra leyendas de Panamá, que se celebrará el 10 de mayo en la Arena Roberto Durán, compartió todos los detalles del evento. El exfutbolista adelantó los representantes de Panamá y de Argentina y explicó el formato del partido.

Además, el exgoleador de la albiceleste compartió qué equipos ve como favoritos para alzar el trofeo en la Copa del Mundo y qué necesita Argentina para repetir como campeón del mundo.

Por último, brindó observaciones y expectativas sobre lo que le espera a Panamá en su segunda Copa del Mundo.