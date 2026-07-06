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    Mundial 2026

    En un partido cardíaco, Inglaterra elimina a México y enfrentará a Noruega en cuartos de final

    EFE
    En un partido cardíaco, Inglaterra elimina a México y enfrentará a Noruega en cuartos de final
    Jude Bellingham de Inglaterra celebra un gol este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra. EFE

    La selección de Inglaterra se clasificó este domingo a los cuartos de final del Mundial 2026 tras derrotar a la de México por 2-3 en el partido que se jugó en el estadio Azteca de la capital mexicana.

    Jude Bellingham se reportó con un doblete para los ingleses en los minutos 36 y 38, mientras que Harry Kane convirtió el tercer tanto, de penalti, en el 60.

    Los tantos mexicanos fueron obra de Julián Quiñones en el 42 y de Raúl Jiménez, también de pena máxima, en el 69.

    Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel jugarán por los cuartos de final el 11 de julio contra Noruega en Miami.

    Información en desarrollo...

    EFE

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