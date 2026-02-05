Bad Bunny: Cantar en el Súper Bowl ‘es algo que nunca pensé’ y eso hace que DtMF sea ‘el álbum más especial’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El foco del Super Bowl LX no estará únicamente en el duelo entre Seahawks y Patriots este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara. También apunta al espectáculo de medio tiempo y a su protagonista: Bad Bunny.

El artista puertorriqueño ofrecerá hoy su conferencia de prensa previa al evento, en una sesión que podría entregar las primeras pistas concretas sobre un show que ya genera expectativa global.

Hasta ahora, la señal es clara: una presentación íntegramente en español, con identidad latina al frente del escenario más visto de la televisión en Estados Unidos.

Bad Bunny llega en un punto alto de su carrera, tras ganar el Grammy al álbum del año con “Debí tirar más fotos” y luego de una residencia masiva en Puerto Rico.

Como ha ocurrido con otros artistas del medio tiempo, es probable que haya secretos reservados hasta el domingo. Aquí registramos cada señal que deje.

Ha culminado la conferencia y abajo puedes mirar parte de lo que dijo ante ciento de personas a tres días del Halftime Show del Súper Bowl LX.

“Creo que cualquier cosa. No hay algo que pueda decir si no fuera artista. Pude ser cualquier otra cosa que se me hubiera imaginado. Cuando me pongo a mirar pa’ atrás, digo que esto era lo único que yo quería y sino sé que sería una buena persona. Tendría un trabajo pero aún estaría creando y grabando”.

“La primera persona que se viene a la mente, es mi madre. Porque dijiste ‘antes que viniera todo esto’ y ella creyó en mí, y no hablo por mi carrera musical, sino antes de todo. Como humano, en mis decisiones, opiniones, decisiones y ella creyó que yo podía ser una buena persona. Inteligente, talentoso y eso me trajo aquí sabes”.

“Comiendo smashburgers (risas)... Para el show me preparado entrenando, comiendo saludable y no estoy jugando tantos dominós y eso me mata”.

“Vamos a tener una gran fiesta. Lo que la gente puede esperar de mí es que traeré mucho de mi cultura. No quiero dar spoilers pero será divertido. No tienen ni que saber español, es mejor que sepan bailar y lo hagan desde el corazón. Y claro, escojan su equipo para el partido”.

“Sabes que hay cosas que no puedo decir y no sé porque lo preguntas. Claro que pienso que habrán muchos invitados, como mi familia y amigos así como la comunidad latina que me apoya. Acabas de decir que estoy de #1 en China”.

“Realmente no dije que iba a volver aquí (en referencia a su aparición en el Súper Bowl LIV). Como te lo dije, no estaba buscando esto. Tal vez sueno mal pero te lo juro que no estaba buscándolo. Mi gran logro fue crearlo y conectar con la gente”.

“Un Verano Sin Ti fue especial. Cada paso que doy en mi carrera es cómo llegar a un nuevo nivel. Me dio el spotlight y yo trabajé para lograr eso con mi equipo. Lo hice para el mundo, di lo mejor, y lo conseguimos. Algunos pensaban que con eso conseguiría el Álbum del Año o que estaría aquí. El tiempo de Dios es perfecto, estoy muy feliz y agradecido”.

“Este es el proyecto más especial porque me trajo hasta aquí y no estaba buscando por el album del año, ni por estar en el Halftime Show. Yo estaba buscando conectar con mis raíces, mi gente, mi alma, mi historia, mi cultura y para ser honesto yo solo quería hacer la residencia y quedarme. De repente, el mundo realmente me quiere así que debo ir y darles algo de amor. Y ahora estar aquí es algo que nunca pensé y eso lo hace el álbum más especial. Se confirma que siempre debes estar orgulloso de lo que eres, y sentirte tranquilo de lo quién eres. No dejes que eso te limite a ti. Este álbum estarán en mí toda mi vida”.

Apple Music empieza a hacer un repaso de sus 10 años de carrera.

“No soy bueno en los deportes, pero vengo de Puerto Rico y hay una gran cultura por baloncesto, béisbol, boxeo. También tenemos un jugador de Puerto Rico en el Súper Bowl. Crecí viendo deportes y jugando mal los deportes (risas). La combinación de deportes y música me hacen sentirme apasionado”.

“Quiero pensar que son 30 minutos haciendo algo que amo. Quiero disfrutarlo, pasarla bien. Y en eso voy a enfocarme, disfrutar el momento y no ponerme presión”

Bad Bunny ya está en el Media Center en San Francisco, California. “Buenos días a todos. Para ser honesto, no sé como me siento. Estuve en mi tour, los Grammys la semana pasada. Todo significa que he trabajado para este show y lo que vamos a hacer este domingo. Estoy muy agradecido”

Finalmente ha terminado la charla previa y que ha elevado la expectativa por Benito. Es momento de ver el trailer oficial del show del próximo domingo que verán cientos de millones de personas a nivel mundial. El 8 de febrero, el mundo bailará.#AppleMusicHalftime #SBLX pic.twitter.com/JD4jDVQCvw — Apple Music (@AppleMusic) January 16, 2026

La “Bad Bunnymanía” ha escalado a la venta de gorras, abrigos y más en la tienda oficial de la NFL. Los hoodies temáticos de Concho, una especie de anfibio endémica de Puerto Rico, escalan a los $100 dólares y deben ser preordenados.

Los periodistas han hecho largas filas para ocupar el auditorio al que dirá presente Bad Bunny este jueves por la mañana en San Francisco. This is how the press conference for Bad Bunny’s Super Bowl is presented. 🏈#AppleMusicHalftime

pic.twitter.com/cBxOnuTLlU — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 5, 2026