Bad Bunny: Cantar en el Súper Bowl ‘es algo que nunca pensé’ y eso hace que DtMF sea ‘el álbum más especial’
El foco del Super Bowl LX no estará únicamente en el duelo entre Seahawks y Patriots este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara. También apunta al espectáculo de medio tiempo y a su protagonista: Bad Bunny.
El artista puertorriqueño ofrecerá hoy su conferencia de prensa previa al evento, en una sesión que podría entregar las primeras pistas concretas sobre un show que ya genera expectativa global.
Hasta ahora, la señal es clara: una presentación íntegramente en español, con identidad latina al frente del escenario más visto de la televisión en Estados Unidos.
Bad Bunny llega en un punto alto de su carrera, tras ganar el Grammy al álbum del año con “Debí tirar más fotos” y luego de una residencia masiva en Puerto Rico.
Como ha ocurrido con otros artistas del medio tiempo, es probable que haya secretos reservados hasta el domingo. Aquí registramos cada señal que deje.
“Creo que cualquier cosa. No hay algo que pueda decir si no fuera artista. Pude ser cualquier otra cosa que se me hubiera imaginado. Cuando me pongo a mirar pa’ atrás, digo que esto era lo único que yo quería y sino sé que sería una buena persona. Tendría un trabajo pero aún estaría creando y grabando”.
“La primera persona que se viene a la mente, es mi madre. Porque dijiste ‘antes que viniera todo esto’ y ella creyó en mí, y no hablo por mi carrera musical, sino antes de todo. Como humano, en mis decisiones, opiniones, decisiones y ella creyó que yo podía ser una buena persona. Inteligente, talentoso y eso me trajo aquí sabes”.
“Un Verano Sin Ti fue especial. Cada paso que doy en mi carrera es cómo llegar a un nuevo nivel. Me dio el spotlight y yo trabajé para lograr eso con mi equipo. Lo hice para el mundo, di lo mejor, y lo conseguimos. Algunos pensaban que con eso conseguiría el Álbum del Año o que estaría aquí. El tiempo de Dios es perfecto, estoy muy feliz y agradecido”.
“Este es el proyecto más especial porque me trajo hasta aquí y no estaba buscando por el album del año, ni por estar en el Halftime Show. Yo estaba buscando conectar con mis raíces, mi gente, mi alma, mi historia, mi cultura y para ser honesto yo solo quería hacer la residencia y quedarme. De repente, el mundo realmente me quiere así que debo ir y darles algo de amor. Y ahora estar aquí es algo que nunca pensé y eso lo hace el álbum más especial. Se confirma que siempre debes estar orgulloso de lo que eres, y sentirte tranquilo de lo quién eres. No dejes que eso te limite a ti. Este álbum estarán en mí toda mi vida”.
Finalmente ha terminado la charla previa y que ha elevado la expectativa por Benito.
Es momento de ver el trailer oficial del show del próximo domingo que verán cientos de millones de personas a nivel mundial.
El 8 de febrero, el mundo bailará.#AppleMusicHalftime #SBLX pic.twitter.com/JD4jDVQCvw— Apple Music (@AppleMusic) January 16, 2026
Los números de Bad Bunny en los días recientes han sido asombrosos. Lleva dos días seguidos siendo el artista más escuchado en Estados Unidos. Mundialmente se reprodujeron 93.1 millones de canciones suyas este miércoles 4 de febrero.
Bad Bunny on Daily Top Artists on Spotify:— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 5, 2026
#1. Global
#1. USA
#1. Argentina
#1. Austria (+1)
#1. Bolivia
#1. Chile
#1. Colombia
#1. Costa Rica
#1. Dominican Republic
#1. Ecuador
#1. El Salvador
#1. Guatemala
#1. Honduras
#1. Luxembourg
#1. Mexico
#1. Nicaragua
#1. Panama
#1.… pic.twitter.com/Dy8GlpgBm5
Los periodistas han hecho largas filas para ocupar el auditorio al que dirá presente Bad Bunny este jueves por la mañana en San Francisco.
This is how the press conference for Bad Bunny’s Super Bowl is presented. 🏈#AppleMusicHalftime— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 5, 2026
pic.twitter.com/cBxOnuTLlU