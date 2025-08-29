En vivo: Carlos Alcaraz vs. Luciano Darderi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Alcaraz, tenista español y actual número dos del mundo, se enfrenta al italiano nacido en Argentina Luciano Darderi. Ambos buscan un lugar en los octavos de final del US Open 2025.

Alcaraz ha tenido un año fenomenal: acumula un récord de 56-6 con seis títulos, entre ellos Monte-Carlo, Roma, Roland Garros y Cincinnati. El murciano está al acecho de la primera posición en el ranking mundial. Enfrente tendrá a Luciano Darderi, quien también atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Será el primer enfrentamiento como profesionales, pero ya se han enfrentado en categorías menores. La mejor foto del día: Luciano Darderi (2002) se enfrentó a Carlos Alcaraz (2003) en el campeonato europeo sub 16. Ese día ganó el español 7-5 en el tercero.



7 años después, Luli tendrá revancha en el estadio más grande del mundo. Dos tipazos. pic.twitter.com/28YlJeFExp — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) August 28, 2025