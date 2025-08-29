Panamá, 29 de agosto del 2025

    US OPEN 2025

    En vivo: Carlos Alcaraz vs. Luciano Darderi

    Jaime Heilbron
    29 ago 2025 - 03:38 PM
    En vivo: Carlos Alcaraz vs. Luciano Darderi
    Carlos Alcaraz (izq.) se enfrenta a Luciano Darderi (der.) en la tercera ronda del US Open 2025. EFE.

    Carlos Alcaraz, tenista español y actual número dos del mundo, se enfrenta al italiano nacido en Argentina Luciano Darderi. Ambos buscan un lugar en los octavos de final del US Open 2025.

    Alcaraz ha tenido un año fenomenal: acumula un récord de 56-6 con seis títulos, entre ellos Monte-Carlo, Roma, Roland Garros y Cincinnati. El murciano está al acecho de la primera posición en el ranking mundial. Enfrente tendrá a Luciano Darderi, quien también atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

    Primer set. 1-0 Alcaraz. Darderi sacando.

    15-0. Error de Alcaraz.

    Primer set. 0-0. Alcaraz sacando.

    0-15. Error de Alcaraz.

    15-15. Tiro ganador de Alcaraz.

    30-15. ‘Ace’ de Alcaraz.

    40-15. Error de Darderi.

    Juego Alcaraz. Alcaraz gana el juego con un tiro de derecha.

    Será el primer enfrentamiento como profesionales, pero ya se han enfrentado en categorías menores.

    Los jugadores están en la cancha y empiezan a calentar.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

