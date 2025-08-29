En vivo: Carlos Alcaraz vs. Luciano Darderi
Carlos Alcaraz, tenista español y actual número dos del mundo, se enfrenta al italiano nacido en Argentina Luciano Darderi. Ambos buscan un lugar en los octavos de final del US Open 2025.
Alcaraz ha tenido un año fenomenal: acumula un récord de 56-6 con seis títulos, entre ellos Monte-Carlo, Roma, Roland Garros y Cincinnati. El murciano está al acecho de la primera posición en el ranking mundial. Enfrente tendrá a Luciano Darderi, quien también atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.
Será el primer enfrentamiento como profesionales, pero ya se han enfrentado en categorías menores.
La mejor foto del día: Luciano Darderi (2002) se enfrentó a Carlos Alcaraz (2003) en el campeonato europeo sub 16. Ese día ganó el español 7-5 en el tercero.— Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) August 28, 2025
7 años después, Luli tendrá revancha en el estadio más grande del mundo. Dos tipazos. pic.twitter.com/28YlJeFExp