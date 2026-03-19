Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Béisbol

    En vivo: Chiriquí vs. Panamá Oeste en el juego 2 de la serie final infantil de béisbol

    Guillermo Pineda G.
    19 mar 2026 - 05:33 PM
    En vivo: Chiriquí vs. Panamá Oeste en el juego 2 de la serie final infantil de béisbol
    El chiricano Obed Fuentes en su primer turno al bate del juego 2 de la serie final. LP/Guillermo Pineda

    Todo está listo para el Juego 2 de la serie final del Campeonato Nacional Infantil, donde Panamá Oeste buscará coronarse campeón esta tarde tras haber pegado primero en un dramático Juego 1.

    Los vaqueritos llegan con la oportunidad de cerrar la serie y levantar el título, mientras que Chiriquí está obligado a responder para forzar un tercer y decisivo partido.

    La tensión es máxima en Juan Díaz: si Oeste gana, celebra; si Chiriquí empata la serie, todo se definirá este viernes en un duelo definitivo que promete emociones de principio a fin.

    Chiriquí 2-0 Panamá Oeste

    Cuadrangular de dos carreras de Lucas Olmos que remolca a Josué Hernández. Olmos, que pegó jonrón este miércoles contra Herrera, la sacó por lo profundo del jardín derecho en la parte alta del primer episodio.

    En busca del hito

    En caso de coronarse, Panamá Oeste sería la primera provincia deportiva en ganar el título en años consecutivos pero con distintos equipos, dado que en 2025 fueron representados por las Pequeñas Ligas de Vacamonte (Arraiján) y este año son las Pequeñas Ligas de Barrio Colón (La Chorrera).

    Arranca el partido

    Aquí estamos para reportarles los hechos del juego 2. En el montículo está el espigado Javier Materón por parte de los Vaqueros de Panamá Oeste.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: béisbolchiriquípanamá oeste

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