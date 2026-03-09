En vivo: Colombia vs. Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Panamá disputa este lunes su cuarto y último partido del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn, en un duelo que puede marcar el cierre del camino panameño en la primera ronda.
La novena dirigida por José Mayorga llega con marca de 1-2, luego de caer ante Cuba y Puerto Rico, y recuperarse el domingo con una victoria 4-3 sobre Canadá. Del otro lado, Colombia afronta el encuentro con registro de 0-3, también buscando cerrar el torneo con un resultado positivo.
El duelo de lanzadores presenta a Adrián Almeida como abridor por Colombia, mientras que Panamá entrega la responsabilidad de la loma al veterano Paolo Espino.
Ya falta poco para el inicio del partido en el Hiram Bithorn. Panamá es equipo local.
Colombia takes on Panama and looks to avoid being 0-4 in the tournament pic.twitter.com/B8OfYsjF4M— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2026
Un solo cambio en el lineup de José Mayorga para este lunes. Rubén Tejada titular en reemplazo de Leonardo Jiménez.