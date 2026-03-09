En vivo: Colombia vs. Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá disputa este lunes su cuarto y último partido del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026 frente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn, en un duelo que puede marcar el cierre del camino panameño en la primera ronda.

La novena dirigida por José Mayorga llega con marca de 1-2, luego de caer ante Cuba y Puerto Rico, y recuperarse el domingo con una victoria 4-3 sobre Canadá. Del otro lado, Colombia afronta el encuentro con registro de 0-3, también buscando cerrar el torneo con un resultado positivo.

El duelo de lanzadores presenta a Adrián Almeida como abridor por Colombia, mientras que Panamá entrega la responsabilidad de la loma al veterano Paolo Espino.

1-2-3 Espino retira a Harold Ramírez con elevado al derecho y ponche a Donovan Solano. Viene al bate Panamá.

Inicia el partido y Paolo Espino domina a Michael Arroyo con elevado al jardín central.