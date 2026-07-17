Dibu Martínez: ‘No me importa no tener un trofeo de mejor jugador’
Emiliano Martínez atiende a la prensa a 48 horas de una nueva final del Mundial.
El arquero argentino llega como una de las grandes figuras del torneo y analizará el enfrentamiento contra España, el momento del equipo y la preparación para buscar otro título con la Albiceleste.
“Es inmenso ver tantos arqueros. Tocalli me dijo que nunca tuvo tantos arqueros desde que le abrió. Ojalá que haya más porque es un puesto muy difícil. El arco argentino es chiquito cuando tienes tanto talento. El trabajo es simplificar, más que accionar. Que me sigan como un ejemplo de sacrificio y superación”.
“Creo que fue con Nico en el predio de AFA. Primero hay que ganar, me enfoco en eso. La superación es de todo el equipo. Es difícil decir en palabra lo que venimos construyendo. Soy agradecido con la vida y mi familia. Queda disfrutar del momento porque uno como futbolista no se da cuenta donde está parado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que disfrutarlo y recordarlo toda la vida”.