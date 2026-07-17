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    Mundial 2026

    Dibu Martínez: ‘No me importa no tener un trofeo de mejor jugador’

    Guillermo Pineda G.
    17 jul 2026 - 11:16 PM
    Dibu Martínez: ‘No me importa no tener un trofeo de mejor jugador’
    Emiliano Martinez. EFE/EPA/WILL OLIVER

    Emiliano Martínez atiende a la prensa a 48 horas de una nueva final del Mundial.

    El arquero argentino llega como una de las grandes figuras del torneo y analizará el enfrentamiento contra España, el momento del equipo y la preparación para buscar otro título con la Albiceleste.

    “No me importa no tener un trofeo de mejor jugador, no me importa salir en la tapa. Me importa que los compañeros y el entrenador confíen en mí. Eso tiene más mérito que atajar 10 penales”.

    “No sé como recordarnos, sino como nos sentimos identificados con la gente, por como nos manejamos en la cancha. De hablar adentro y nunca afuera. Los chicos vienen de familias bajas, incluyéndome a mí. Que nos recuerden como cualquier argentino, que somos trabajadores y no nos damos por vencidos”.

    “Me acuerdo cuando Lehmann nos atajó el penal. Siempre fui un fanático más de la Selección”.

    “Es inmenso ver tantos arqueros. Tocalli me dijo que nunca tuvo tantos arqueros desde que le abrió. Ojalá que haya más porque es un puesto muy difícil. El arco argentino es chiquito cuando tienes tanto talento. El trabajo es simplificar, más que accionar. Que me sigan como un ejemplo de sacrificio y superación”.

    “Sabía que iba a doler muchísimo y evité la operación. Los especialistas todos me decían que me tenía que operar. Me afecta porque me encanta entrenar, pero desde los octavos no pienso y me siento mucho mejor”.

    “Creo que fue con Nico en el predio de AFA. Primero hay que ganar, me enfoco en eso. La superación es de todo el equipo. Es difícil decir en palabra lo que venimos construyendo. Soy agradecido con la vida y mi familia. Queda disfrutar del momento porque uno como futbolista no se da cuenta donde está parado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que disfrutarlo y recordarlo toda la vida”.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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