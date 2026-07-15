Inglaterra y Argentina confirman sus alineaciones para la semifinal del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sigue en vivo todas las acciones del partido que definirá al rival de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La espera terminó. Inglaterra y Argentina confirmaron sus alineaciones titulares para disputar este miércoles la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con un boleto a la gran final en juego.

Thomas Tuchel sorprendió con tres modificaciones respecto al equipo que eliminó 2-1 a Noruega en los cuartos de final. El técnico alemán reforzó la defensa con el ingreso de Reece James por Ezri Konsa, mientras que Djed Spence ocupará el carril izquierdo en sustitución de Nico O’Reilly. La tercera variante llega en ataque, donde Morgan Rogers reemplaza a Noni Madueke para acompañar a Jude Bellingham, Harry Kane y Anthony Gordon.

Jude Bellingham celebra un gol junto a Morgan Rogers. EFE/ Alberto Boal

Con estos cambios, Inglaterra apuesta por un equipo con mayor recorrido por las bandas y más presencia física para intentar frenar a la campeona del mundo.

Del lado argentino, Lionel Scaloni introduce una sola modificación en comparación con el once que superó a Suiza en los cuartos de final. Giuliano Simeone ocupará el lugar de Rodrigo De Paul, en una decisión que fortalece el despliegue por los costados y ofrece mayor intensidad en la presión.

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El resto del equipo mantiene la base que ha llevado a la Albiceleste hasta las semifinales, con Emiliano Martínez en la portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el mediocampo; mientras que Lionel Messi, Julián Álvarez y Simeone liderarán el ataque.

La presencia de Messi vuelve a centrar la atención en un partido con enorme carga histórica. Será la primera vez que el capitán argentino enfrente a Inglaterra en su carrera con la selección absoluta, en una rivalidad marcada por inolvidables capítulos mundialistas como México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

El partido iniciará a las 2:00 de la tarde, hora de Panamá.