Scaloni revela cuando dejó las supersticiones atrás
Lionel Scaloni ofrece la última conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026.
El técnico de Argentina analizará el choque frente a España, el estado de sus jugadores, los detalles de la preparación y las claves del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.
“Me conoce como persona, somos amigos, pero no sabe lo que pienso en el fútbol. No hemos estado hablando de los patrones pero son evidentes. Cada uno con sus matices, pero sí a través del balón y somos en eso parecidos. Es verdad que somos similares y esperamos que el domingo sea un buen espectáculo”.
“Ves a tu gente de la manera que festeja y están felices, eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Al final jugamos por ellos. La selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso. La gente se para al frente de la tv y se da un abrazo un hincha de Boca con uno de River. Lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar. En un Mundial es fundamental la emoción”.
“Está como estuvo todos los partidos. Ya sabe como fueron los partidos, lo fuimos cambiando y que se repartan los minutos. Ya veremos como están para el domingo. No hemos tenido mucho tiempo para entrenar. Hoy acortamos por venir a conferencia, y mañana será importante para hablar con ellos y ver cómo están”.