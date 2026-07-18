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    Mundial 2026

    Scaloni revela cuando dejó las supersticiones atrás

    Guillermo Pineda G.
    17 jul 2026 - 11:50 PM
    Scaloni revela cuando dejó las supersticiones atrás
    Lionel Scaloni reacciona durante el partido contra Inglaterra y Argentina, en Atlanta, EE.UU. EFE

    Lionel Scaloni ofrece la última conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026.

    El técnico de Argentina analizará el choque frente a España, el estado de sus jugadores, los detalles de la preparación y las claves del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

    “No tengo superstición. En el Mundial anterior usaba la misma zapatilla, y perdimos con Arabia y la tuve que cambiar. A partir de ahí no tengo otra”.

    “No sé, que se yo. Hay que preguntarle a él. No sabría que decirte porque no me deja de sorprender. ”

    “Historia pura es él, leyenda. El mejor futbolista que ha visto el mundo, que piense eso es maravilloso. La historia y la leyenda es él”.

    “A España lo analizamos porque podíamos jugar en marzo, pero desde diciembre analizábamos a los posibles rivales del Mundial”.

    “Ellos también tienen grandes jugadores que han jugado en estos escenarios. La presión, cuando rueda la pelota, el jugador se olvida y se dedican a jugar a la pelota. No creo que sea un handicap”.

    “Me conoce como persona, somos amigos, pero no sabe lo que pienso en el fútbol. No hemos estado hablando de los patrones pero son evidentes. Cada uno con sus matices, pero sí a través del balón y somos en eso parecidos. Es verdad que somos similares y esperamos que el domingo sea un buen espectáculo”.

    “Ves a tu gente de la manera que festeja y están felices, eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Al final jugamos por ellos. La selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso. La gente se para al frente de la tv y se da un abrazo un hincha de Boca con uno de River. Lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar. En un Mundial es fundamental la emoción”.

    “Está como estuvo todos los partidos. Ya sabe como fueron los partidos, lo fuimos cambiando y que se repartan los minutos. Ya veremos como están para el domingo. No hemos tenido mucho tiempo para entrenar. Hoy acortamos por venir a conferencia, y mañana será importante para hablar con ellos y ver cómo están”.

    “Yo creo que el equipo, como siempre, ha tenido cosas positivas. Los últimos partidos sobre todo con Inglaterra, y no solo los últimos minutos. Jugamos contra un gran rival, te va conociendo y somos bastante conocido, por eso tiene doble mérito haber llegado a donde llegamos”.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: Mundial 2026fifafutbolargentina

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