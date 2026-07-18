Scaloni revela cuando dejó las supersticiones atrás

“Ves a tu gente de la manera que festeja y están felices, eso te llega y es imposible que no te toque el corazón. Al final jugamos por ellos. La selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso. La gente se para al frente de la tv y se da un abrazo un hincha de Boca con uno de River. Lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar. En un Mundial es fundamental la emoción”.