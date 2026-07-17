Luis de la Fuente ante un medio tiempo más extenso en la final: ‘Es lo que hay’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A dos días de la final del Mundial 2026, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, comparece ante los medios en el Javits Center de Nueva York para analizar el duelo frente a Argentina.

Sigue aquí, minuto a minuto, sus declaraciones, las novedades de la Roja y la última hora antes del partido decisivo.

“Ya saben mi admiración por Del Bosque, y lo que pasa es que ya le he preguntado. A Vicente lo quiero mucho, y es un sabio y ha vivido esta situación para que te asesore, que viene bien”.

“No se me ocurriría. Respeto las opiniones, pero tengo una admiración extraordinaria por ser campeona del Mundo y de América. Y además dirigida por un amigo mío”.

“Tenemos una gran relación. A la vez nos sentimos muy felices de poder enfrentarnos. Hay una admiración mutua”.

“Messi le conocí y jugamos un partido de Copa del Rey. Fuimos y me hablaron de él. Al principio dije, un marcaje individual. Al 70 íbamos empatados a cero, lo cambié y nos marcó cuatro goles. A los grandes jugadores hay que siempre dar una atención especial”.

“Antes de empezar esta andadura, tuvimos una reunión y yo les conté como se iba a desarrollar este torneo. Hablamos de calor, humedad, huso horario, etc y terminé diciendo que esto es lo que hay. No hay reproche, queja o mala cara. Orgulloso de estar aquí. La pausa y el entretiempo nos parece extraño, y tal vez en pocos años sea habitual. Es lo que hay, adaptación y aceptar lo que no puedes cambiar”.

“Esto es sencillo. Trabajar, trabajar y trabajar. Y a veces las cosas no salen. La experiencia hay que respetarla, cuando n no te salen, seguir trabajando y no bajar los brazos. Además de rodearse de buenos acompañantes”.

“Lamine está bien. Mañana tenemos la última sesión y es un momento crítico, pero están todos bien. Lamine tiene que ser Lamine. Messi es irrepetible. A Lamine hay que ayudarlo a que siga siendo el que es”.

“Estoy nervioso porque hemos venido en helicoptero. Eso me pone nervioso. Estoy tranquílisimo. Es una suerte estar en estas circunstancias”.

“Son dos super selecciones. Cada uno llevará el juego donde le interese. Ambos planteamos un partido donde el brillo y talento gane a cualquier otra circunstancia”.