En vivo: Panamá Sub-17 enfrenta a Nicaragua por el boleto al Mundial Catar 2026
La Selección de Fútbol Sub-17 de Panamá se juega este martes 10 de febrero su clasificación a la Copa Mundial Catar 2026, cuando enfrente a Nicaragua en un duelo directo por el boleto mundialista, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Al combinado panameño le basta con un empate para sellar su pase, tras un sólido arranque en el Premundial.
El equipo −dirigido por Felipe Baloy− tiene un balance de +11, producto de 12 goles a favor y solo uno en contra, mientras que Nicaragua registra una diferencia de +9.
Panamá llega al partido decisivo con seis puntos, luego de golear 6-1 a Dominica y 6-0 a Anguila, mientras que Nicaragua también suma seis unidades tras imponerse 3-0 a Anguila y 7-1 a Dominica.
Minuto 70-Panamá 3-0-Nicaragua
Panamá está a 20 minutos de clasificar a la Copa del Mundo. Este sería su quinto Mundial en esta categoría.
MEDIO TIEMPO 📣— FEPAFUT (@fepafut) February 11, 2026
Culmina la primera parte del partido con victoria parcial de #PanamáSub17🇵🇦 ante Nicaragua 🇳🇮 jugandose el pase al Mundial Sub17 de la FIFA 🏆.
🇵🇦3-0🇳🇮
⚽️ Lucas Norte
⚽️ Jossimar Insturain
⚽️ Estevis López
🏟️Rommel Fernández
📺Disney+
📻 @tvnradio965… pic.twitter.com/A2eSNC0pmy
Minuto 45-Panamá 3-0-Nicaragua
Culmina la primera mitad. Los panameños son claros dominantes del partido. La Rojita de Baloy está solo a 45 minutos de la Copa del Mundo.
📋 NUESTRO 11 INICIAL 🇵🇦🔥— FEPAFUT (@fepafut) February 11, 2026
Así sale esta noche #PanamáSub17🇵🇦 para enfrentarse a Nicaragua 🇳🇮 por el pase al Mundial Sub-17 de la FIFA 🏆.
🇵🇦vs🇳🇮
🏟️Rommel Fernández
⌚️8PM
📺Disney+
📻 @tvnradio965 @TelemetroRadio #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/YDlNtFOMtC