En vivo: Panamá Sub-17 enfrenta a Nicaragua por el boleto al Mundial Catar 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Fútbol Sub-17 de Panamá se juega este martes 10 de febrero su clasificación a la Copa Mundial Catar 2026, cuando enfrente a Nicaragua en un duelo directo por el boleto mundialista, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Al combinado panameño le basta con un empate para sellar su pase, tras un sólido arranque en el Premundial.

El equipo −dirigido por Felipe Baloy− tiene un balance de +11, producto de 12 goles a favor y solo uno en contra, mientras que Nicaragua registra una diferencia de +9.

Panamá llega al partido decisivo con seis puntos, luego de golear 6-1 a Dominica y 6-0 a Anguila, mientras que Nicaragua también suma seis unidades tras imponerse 3-0 a Anguila y 7-1 a Dominica.

Minuto 70-Panamá 3-0-Nicaragua

Panamá está a 20 minutos de clasificar a la Copa del Mundo. Este sería su quinto Mundial en esta categoría.

Minuto 68-Panamá 3-0-Nicaragua Se ahoga el grito de gol para los nicaragüenses al cometer una falta antes del remate. El partido se mantiene idéntico.

Minuto 65-Panamá 3-0-Nicaragua Nicaragua intenta salir rápido, pero no puede con el bloque panameño.

Minuto 60-Panamá 3-0-Nicaragua Buena jugada colectiva de Panamá. Thiago Chalmers no puedo rematar por la buena jugada defensiva.

Minuto 60-Panamá 3-0-Nicaragua Fuera de juego salvador para Panamá. Por poco el conjunto de Nicaragua abre el marcador en un balón que le robó las espalda a los defensores.

Minuto 46-Panamá 3-0-Nicaragua Inició la segunda parte. Los panameños sale con todo buscando el marco rival.

MEDIO TIEMPO 📣



Culmina la primera parte del partido con victoria parcial de #PanamáSub17🇵🇦 ante Nicaragua 🇳🇮 jugandose el pase al Mundial Sub17 de la FIFA 🏆.



🇵🇦3-0🇳🇮

⚽️ Lucas Norte

⚽️ Jossimar Insturain

⚽️ Estevis López



🏟️Rommel Fernández

📺Disney+

— FEPAFUT (@fepafut) February 11, 2026 Minuto 45-Panamá 3-0-Nicaragua Culmina la primera mitad. Los panameños son claros dominantes del partido. La Rojita de Baloy está solo a 45 minutos de la Copa del Mundo.

Minuto 45-Panamá 3-0-Nicaragua La primera parte termina con un par de tarjetas amarillas para Panamá y juego fuerte en el campo.

Minuto 32-Panamá 3-0-Nicaragua Estevis López toma el balón en el medio del campo se quita a varios rivales, se perfila y saca un tremendo disparo para el tercer gol de La Rojita. Panamá ya golea a Nicaragua.

Minuto 21-Panamá 2-0-Nicaragua Estevis regalando magia en el campo del Rommel Fernández. Tremendo jugador tiene la selección de Panamá.

Minuto 18-Panamá 2-0-Nicaragua Remate al travesaño para Nicaragua. Gran cobro de Mario Montenegro. Este joven jugador ha creado las dos ocasiones de su selección.

Minuto 14-Panamá 2-0-Nicaragua El conjunto nicaragüense no puede controlar el juego dinámico de Panamá. Los dirigidos por Baloy están regalando un concierto de fútbol.

Minuto 10-Panamá 2-0-Nicaragua Estevis López y Jossimar Insturaín se combinan para fabricar el segundo gol de la noche. Tremenda definición del jugador de Tauro.

Minuto 8-Panamá 1-0-Nicaragua Los jugadores de Felipe Baloy controlan el balón y llevan el ritmo de juego.

Minuto 6-Panamá 1-0-Nicaragua Lucas Norte saca un potente disparo fuera del área para poner a La Rojita arriba en el marcador. El Mundial está más cerca.

Minuto 3-Panamá 0-0-Nicaragua Primera oportunidad clara de Panamá. El balón saludó de cerca el balón al palo derecho, en el primer tiro de esquina.

Minuto 3-Panamá 0-0-Nicaragua Tiro libre para Panamá. La defensa rechaza y se cobra el primer tiro de esquina.

Minuto 1-Panamá 0-0-Nicaragua Arranca el partido. La Rojita busca la clasificación a la Copa del Mundo.