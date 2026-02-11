Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Premundial

    En vivo: Panamá Sub-17 enfrenta a Nicaragua por el boleto al Mundial Catar 2026

    Humberto Cornejo
    11 feb 2026 - 12:54 AM
    En vivo: Panamá Sub-17 enfrenta a Nicaragua por el boleto al Mundial Catar 2026
    Panamá fue contundente en la primera parte, al fabricar tres goles. Foto: Carlos Vidal

    La Selección de Fútbol Sub-17 de Panamá se juega este martes 10 de febrero su clasificación a la Copa Mundial Catar 2026, cuando enfrente a Nicaragua en un duelo directo por el boleto mundialista, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    Al combinado panameño le basta con un empate para sellar su pase, tras un sólido arranque en el Premundial.

    El equipo −dirigido por Felipe Baloy− tiene un balance de +11, producto de 12 goles a favor y solo uno en contra, mientras que Nicaragua registra una diferencia de +9.

    Panamá llega al partido decisivo con seis puntos, luego de golear 6-1 a Dominica y 6-0 a Anguila, mientras que Nicaragua también suma seis unidades tras imponerse 3-0 a Anguila y 7-1 a Dominica.

    Minuto 70-Panamá 3-0-Nicaragua

    Panamá está a 20 minutos de clasificar a la Copa del Mundo. Este sería su quinto Mundial en esta categoría.

    Minuto 68-Panamá 3-0-Nicaragua

    Se ahoga el grito de gol para los nicaragüenses al cometer una falta antes del remate. El partido se mantiene idéntico.

    Minuto 65-Panamá 3-0-Nicaragua

    Nicaragua intenta salir rápido, pero no puede con el bloque panameño.

    Minuto 60-Panamá 3-0-Nicaragua

    Buena jugada colectiva de Panamá. Thiago Chalmers no puedo rematar por la buena jugada defensiva.

    Minuto 60-Panamá 3-0-Nicaragua

    Fuera de juego salvador para Panamá. Por poco el conjunto de Nicaragua abre el marcador en un balón que le robó las espalda a los defensores.

    Minuto 46-Panamá 3-0-Nicaragua

    Inició la segunda parte. Los panameños sale con todo buscando el marco rival.

    Minuto 45-Panamá 3-0-Nicaragua

    Culmina la primera mitad. Los panameños son claros dominantes del partido. La Rojita de Baloy está solo a 45 minutos de la Copa del Mundo.

    Minuto 45-Panamá 3-0-Nicaragua

    La primera parte termina con un par de tarjetas amarillas para Panamá y juego fuerte en el campo.

    Minuto 32-Panamá 3-0-Nicaragua

    Estevis López toma el balón en el medio del campo se quita a varios rivales, se perfila y saca un tremendo disparo para el tercer gol de La Rojita. Panamá ya golea a Nicaragua.

    Minuto 21-Panamá 2-0-Nicaragua

    Estevis regalando magia en el campo del Rommel Fernández. Tremendo jugador tiene la selección de Panamá.

    Minuto 18-Panamá 2-0-Nicaragua

    Remate al travesaño para Nicaragua. Gran cobro de Mario Montenegro. Este joven jugador ha creado las dos ocasiones de su selección.

    Minuto 14-Panamá 2-0-Nicaragua

    El conjunto nicaragüense no puede controlar el juego dinámico de Panamá. Los dirigidos por Baloy están regalando un concierto de fútbol.

    Minuto 10-Panamá 2-0-Nicaragua

    Estevis López y Jossimar Insturaín se combinan para fabricar el segundo gol de la noche. Tremenda definición del jugador de Tauro.

    Minuto 8-Panamá 1-0-Nicaragua

    Los jugadores de Felipe Baloy controlan el balón y llevan el ritmo de juego.

    Minuto 6-Panamá 1-0-Nicaragua

    Lucas Norte saca un potente disparo fuera del área para poner a La Rojita arriba en el marcador. El Mundial está más cerca.

    Minuto 3-Panamá 0-0-Nicaragua

    Primera oportunidad clara de Panamá. El balón saludó de cerca el balón al palo derecho, en el primer tiro de esquina.

    Minuto 3-Panamá 0-0-Nicaragua

    Tiro libre para Panamá. La defensa rechaza y se cobra el primer tiro de esquina.

    Minuto 1-Panamá 0-0-Nicaragua

    Arranca el partido. La Rojita busca la clasificación a la Copa del Mundo.

    Se escuchan los himnos nacionales de Nicaragua y Panamá, en el estadio Rommel Fernández.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: FútbolNicaraguaFepafutConcacafFelipe Baloyestadio rommel fernández

    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más