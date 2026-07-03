En vivo: Panamá vs. Cuba se juegan la vida en las eliminatorias de la FIBA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Esta noche no hay espacio para las excusas. Panamá se juega buena parte de su futuro rumbo al Mundial FIBA Catar 2027 cuando reciba a Cuba en una Arena Roberto Durán que promete vivir una auténtica fiesta.

La misión es clara: ganar para asegurar el boleto a la fase final de las eliminatorias o, en el peor de los escenarios, evitar una derrota por tres puntos o más para conservar la ventaja conseguida en febrero.

Del otro lado estará una selección cubana que llega contra las cuerdas y obligada a triunfar para seguir con vida. Desde minutos antes del salto entre dos, aquí te contaremos cada detalle de una noche decisiva: