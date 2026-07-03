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    Baloncesto

    En vivo: Panamá vs. Cuba se juegan la vida en las eliminatorias de la FIBA

    Guillermo Pineda G.
    03 jul 2026 - 01:13 AM
    En vivo: Panamá vs. Cuba se juegan la vida en las eliminatorias de la FIBA
    En una foto de archivo, Iverson Molinar encesta en un partido de fase de grupos para la clasificación a Americup FIBA 2025 entre las selecciones de Panamá y Brasil en la Arena Roberto Durán. EFE/ Eliécer Aizprúa Banfield

    Esta noche no hay espacio para las excusas. Panamá se juega buena parte de su futuro rumbo al Mundial FIBA Catar 2027 cuando reciba a Cuba en una Arena Roberto Durán que promete vivir una auténtica fiesta.

    La misión es clara: ganar para asegurar el boleto a la fase final de las eliminatorias o, en el peor de los escenarios, evitar una derrota por tres puntos o más para conservar la ventaja conseguida en febrero.

    Del otro lado estará una selección cubana que llega contra las cuerdas y obligada a triunfar para seguir con vida. Desde minutos antes del salto entre dos, aquí te contaremos cada detalle de una noche decisiva:

    La FIBA reportó el siguiente dato: “Panamá solo ha ganado dos de sus últimos 11 partidos disputados en los Clasificatorios a la Copa del Mundo, pero esos dos partidos fueron en casa, incluyendo uno contra Cuba en febrero pasado (84-81)“.

    La selección vestirá de azul esta noche y ya se ha tomado la foto previa al partido. Arrancamos en 16 minutos el encuentro.

    En vivo: Panamá vs. Cuba se juegan la vida en las eliminatorias de la FIBA
    La selección de baloncesto de Panamá previo a enfrentar a Cuba en la Arena Roberto Durán. LP/Guillermo Pineda

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: baloncestofepabafibacuba

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