Panamá, 09 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Minuto a Minuto: Panamá vs. Estados Unidos en la semifinal del Campeonato de Concacaf Sub-15

    Guillermo Pineda G.
    09 ago 2025 - 04:28 PM
    Futbolistas de la selección sub-15 de Panamá, previo a la semifinal contra Estados Unidos. Cortesía

    La selección sub-15 de Panamá salta a la cancha al mediodía de este sábado para medirse al vigente campeón Estados Unidos en la semifinal del Campeonato de Niños de Concacaf en Alajuela, Costa Rica.

    El equipo panameño, dirigido por Leonardo Pipino, ha sido una máquina de goles con 12 en cuatro partidos disputados hasta el momento.

    Tras debutar con derrota por la mínima (2-1) ante Honduras, el equipo venció 4-2 a El Salvador, 4-0 a Nicaragua y 3-0 a México.

    Ya se juega siete minutos del segundo tiempo en Alajuela. Por Panamá ingresó José Pierre por Joel Sánchez.

    Termina el primer tiempo en Alajuela. Chidebe la volvió a estrellar en el poste ahora en cobro de un tiro libre desde la frontal del área. Alto ritmo tras 35 minutos: Panamá 2-2 Estados Unidos.

    ¡GOOOOOOOL DE PANAMÁ! Se empata 2-2 con el cabezazo de Mauro Ortega (Mario Méndez FC) al minuto 34.

    Panamá ha salido del mal momento y ha generado tres ocasiones consecutivas en los futbolistas Jasio Jordán y Steven Moreno. Lo gana Estados Unidos 2-1 en 28 minutos del primer tiempo.

    Gol de Estados Unidos. Floja marca en la zona media y tras un larguísimo remate de Sean Chidebe que se estrella en el poste queda el rebote para la anotación de Niccolo Vafiades en 17 minutos de la primera parte.

    Lo empata Estados Unidos en la primera ocasión clara de partido. Jugada individual de Niccolo Vafiades y con un zurdazo vence al portero Isaías Abuabara al minuto 14 de la primera parte. Se empató 1-1 el encuentro en Alajuela.

    Dominio total de Panamá en los primeros 10 minutos de partido. Alfredo Maduro (Academia Costa del Este) con ocasión a portería que acaba en saque de esquina para Panamá.

    ¡GOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ! Gol de camerino para la selección panameña. Lo hizo Jasio Jordan (Plaza Amador) a los 30 segundos de partido con su pie derecho. Asistencia de Steven Moreno (Sporting San Miguelito).

    Arrancan los primeros 35 minutos entre Panamá y Estados Unidos.

    La alineación de Estados Unidos: Emmanuel Arias; Jeremiah Alexander-Muñoz, Justus Jones, Christian Guillen-López, Luca Antongirolami; Niccolo Vafiades, Vicente García (capitán), Kraus Kane, Nathan-Robert Tchoumba; Sean Chidebe y William Stribling. El entrenador es Ross Brady.

    El camino de Estados Unidos: victorias sobre Arabia Saudí y Canadá y una derrota ante Costa Rica.

    Ya se disputó la primera semifinal de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf: México venció 2-1 al anfitrión Costa Rica. El segundo clasificado saldrá del choque entre estadounidenses y panameños.

    Repasamos la sólida victoria panameña sobre México del pasado jueves con doblete de Alfredo Maduro (Academia Costa del Este) y un gol de Alexander Tull (CAI La Chorrera).

    Pipino repite la alineación de la victoria sobre los aztecas. Isaías Abuabara, Gabriel Mendoza, Mauro Ortega, Alfredo Maduro, Emanuel Rodríguez, Steven Morneno, Jasio Jordan, Anderson Ojo, Joel Sánchez, Alexander Tull y Neir Marrugo son los escogidos por el entrenador argentino.

    Llegada de la selección panameña al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) en Alajuela.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    TEMAS: FepafutConcacafFútbol

