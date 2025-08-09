Minuto a Minuto: Panamá vs. Estados Unidos en la semifinal del Campeonato de Concacaf Sub-15
La selección sub-15 de Panamá salta a la cancha al mediodía de este sábado para medirse al vigente campeón Estados Unidos en la semifinal del Campeonato de Niños de Concacaf en Alajuela, Costa Rica.
El equipo panameño, dirigido por Leonardo Pipino, ha sido una máquina de goles con 12 en cuatro partidos disputados hasta el momento.
Tras debutar con derrota por la mínima (2-1) ante Honduras, el equipo venció 4-2 a El Salvador, 4-0 a Nicaragua y 3-0 a México.
Lo empata Estados Unidos en la primera ocasión clara de partido. Jugada individual de Niccolo Vafiades y con un zurdazo vence al portero Isaías Abuabara al minuto 14 de la primera parte. Se empató 1-1 el encuentro en Alajuela.
Superb finish by Vafiades to level the score!
Dominio total de Panamá en los primeros 10 minutos de partido. Alfredo Maduro (Academia Costa del Este) con ocasión a portería que acaba en saque de esquina para Panamá.
¡LA POSTAL DEL 11 🇵🇦!
Este es 1️⃣1️⃣ titular de #PanamáSub15🇵🇦 enfrentando a Estados Unidos 🇺🇸 en la Semifinal 🏆.
⏱️🔟’ de partido.
🇵🇦 1-0 🇺🇸
🏟️Complejo Dep. Fedefutbol (CR)
📺 @COSPanama #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wC1hNhSbBJ
¡GOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ! Gol de camerino para la selección panameña. Lo hizo Jasio Jordan (Plaza Amador) a los 30 segundos de partido con su pie derecho. Asistencia de Steven Moreno (Sporting San Miguelito).
¡Jordan define y Panamá toma la delantera! 🇵🇦
Arrancan los primeros 35 minutos entre Panamá y Estados Unidos.
¡ARRANCA LA SEMIFINAL 🔥🙌🏼!— FEPAFUT (@fepafut) August 9, 2025
Vamos con todo #PanamáSub15🇵🇦
⏱️1️⃣’ de partido.
🇵🇦 0-0 🇺🇸
🏟️Complejo Dep. Fedefutbol (CR)
📺 @COSPanama #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/wAVAJqQSsi
El camino de Estados Unidos: victorias sobre Arabia Saudí y Canadá y una derrota ante Costa Rica.
Our #U15BNT is advancing in the @Concacaf Boys' U-15 Championship as the Group B Winners!

🇺🇸 2 - 0 🇸🇦
🇨🇷 2 - 1 🇺🇸
🇺🇸 2 - 1 🇨🇦

Up Next: Panama, tomorrow at 1:00 pm ET
🇺🇸 2 - 0 🇸🇦
🇨🇷 2 - 1 🇺🇸
🇺🇸 2 - 1 🇨🇦
Up Next: Panama, tomorrow at 1:00 pm ET pic.twitter.com/3gnpGXZswd
Ya se disputó la primera semifinal de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf: México venció 2-1 al anfitrión Costa Rica. El segundo clasificado saldrá del choque entre estadounidenses y panameños.
#Sub15 | ¡Estamos en la Final! 🔥🇲🇽— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 9, 2025
Los dirigidos por el profe Yasser Corona derrotaron a Costa Rica y disputarán mañana la Gran Final del Campeonato Sub-15 de @Concacaf. 😎
Detalles ➡️ https://t.co/wa8VLMBbny#ProyectoSelecciones | #NuestrosChavos pic.twitter.com/KNOPko2iGm
Pipino repite la alineación de la victoria sobre los aztecas. Isaías Abuabara, Gabriel Mendoza, Mauro Ortega, Alfredo Maduro, Emanuel Rodríguez, Steven Morneno, Jasio Jordan, Anderson Ojo, Joel Sánchez, Alexander Tull y Neir Marrugo son los escogidos por el entrenador argentino.
¡📋 NUESTROS TITULARES 🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) August 9, 2025
Así sale #PanamáSub15🇵🇦 para enfrentarse a Estados Unidos 🇺🇸 por la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf.
🇵🇦 🆚 🇺🇸
🕓 1️⃣2️⃣ PM
🏟️Complejo Dep. Fedefutbol (CR)
📺 @COSPanama #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/6sqmE2244z
Llegada de la selección panameña al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) en Alajuela.
¡LLEGAMOS 🚍🇵🇦!— FEPAFUT (@fepafut) August 9, 2025
Ya está #PanamáSub15🇵🇦 en el estadio para afrontar la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf 🏆 ante Estados Unidos 🇺🇸.
🇵🇦 🆚 🇺🇸
🕓 1️⃣2️⃣ PM
🏟️Complejo Dep. Fedefutbol (CR)
📺 @COSPanama #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/bjMOVwDhOe