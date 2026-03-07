Panamá, 07 de marzo del 2026

    Béisbol

    En vivo: Panamá vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

    Guillermo Pineda G.
    07 mar 2026 - 11:11 PM
    Panamá sale en busca de su primera victoria en el Clásico. Cortesía/Fedebeis

    Inicia el segundo partido de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La noche del sábado enfrente a panameños y puertorriqueños en el estadio Hiram Bithorn ante 19 mil personas.

    Puerto Rico venció 5-0 a Colombia, mientras que Panamá cayó 3-1 ante Cuba en la jornada del viernes. Los colombianos están 0-2 luego de perder este sábado al mediodía ante Canadá por resultado final de 8-2.

    Eduardo Rivera con escón de ponches. Retiró a Christian Bethancourt, Luis Castillo y José Caballero. A Castillo le cantaron el tercer strike por violación del tiempo del bateador.

    Rivera con 33 lanzamientos en 3.0 entradas. El límite en la primera ronda del torneo es de 65 lanzamientos.

    Con doble play, Jurado saca el cierre del segundo episodio y el partido sigue sin carreras.

    Retirados en orden los tres primeros de Puerto Rico. En 1.0 entrada completa: Panamá 0-0 Puerto Rico.

    Casa llena en una noche fresca en San Juan. Ahora a lanzar el derecho coclesano Ariel Jurado para enfrentar a Willi Castro, Heliot Ramos y Nolan Arenado.

    Inicia el partido. Turno para Panamá con José Caballero, Edmundo Sosa y Leo Bernal ante los lanzamientos de Eduardo Rivera.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

