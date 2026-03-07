NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
Béisbol
En vivo: Panamá vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol
07 mar 2026 - 11:11 PM
Inicia el segundo partido de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La noche del sábado enfrente a panameños y puertorriqueños en el estadio Hiram Bithorn ante 19 mil personas.
Puerto Rico venció 5-0 a Colombia, mientras que Panamá cayó 3-1 ante Cuba en la jornada del viernes. Los colombianos están 0-2 luego de perder este sábado al mediodía ante Canadá por resultado final de 8-2.
Retirados en orden los tres primeros de Puerto Rico. En 1.0 entrada completa: Panamá 0-0 Puerto Rico.