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    Mundial 2026

    Rodri Hernández asegura que harán ‘caso omiso’ si Argentina provoca a España en la final

    Guillermo Pineda G.
    17 jul 2026 - 09:37 PM
    Rodri Hernández asegura que harán ‘caso omiso’ si Argentina provoca a España en la final
    Rodrigo Hernández, en conferencia de prensa en Nueva York. LP/Guillermo Pineda

    El quinto piso de Javits Center de Manhattan reúne a cerca de 600 miembros de la prensa internacional entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos. Faltan menos de dos días para la esperada final entre España y Argentina.

    Ha terminado la intervención del capitán español Rodrigo Hernández.

    “Es una parte más del fútbol, veremos como se desarrolla el juego. Me gusta pensar que es una selección que da el máximo y que no va por ese tipo de caminos. Si entramos en esa fase del juego, hacer caso omiso, hacer lo nuestro y no caer en provocaciones.”.

    “No lo sé. Creo firmemente en la importancia del mediocentro y la mitad del campo para ganar los partidos. Ellos tienen un gran centro del campo, y será una batalla importante, no sé si definitorio”.

    “La mentalidad de ir a por algo que en ese momento parecía imposible. Fueron con determinación y eso es lo que cogería de esa generación. Tenía un estilo diferente, pero tenían esa determinación”.

    “Creo que son un equipo completo, creo que hemos sido muy sólidos y ellos han remontado partidos. Tenemos que enfocarnos a nosotros”.

    “Evidentemente habla del cáracter de la selección y eso lo tenemos en cuenta. Intentaremos hacerles daño y el partido puede pasar por muchas circunstancias. Hay que ir por el partido, tener ganas de querer conquistar la copa del mundo”.

    “El mérito que tiene de jugar dos finales del mundo, del proceso que han vivido, del rendimiento. Son la selección en mejor forma de los últimos años. En nuestro proceso estamos intentando hacer lo mismo”

    “No he hablado con Morata los últimos días. Antes del Mundial sí. Estoy seguro que está con nosotros, alentandonos y apoyándonos. Ojalá podamos celebrar con él el triunfo el domingo”.

    “No hace falta expresar lo que es Messi como jugador y lo que representa para Argentina. Ha sido capaz de liderar a su selección. Argentina es mucho más que Messi, y al día de hoy somos los dos equipos que mejor jugamos de forma colectiva”.

    “Como todos los equipos, tenemos fortalezas y debilidades. Es importante conocerla las suyas. Somos un equipo completo, difícil de batir y sabemos manejar ambas áreas y el centro del campo. Tenemos pocas debilidades, pero me la reservo”.

    “Venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto al equipo madurar a lo largo de los últimos años. El camino hacia lo más grande, que es levantar la Copa del Mundo, es precisamente lo que hemos hecho en pequeña escala con la Nations League, luego la Eurocopa y ahora la final de la Copa del Mundo. El domingo tenemos un reto muy bonito por delante”.

    “Pienso que el apoyo es importante pero los partidos se disputan en el campo. Hemos tenido un recorrido en estadios con muchas camisetas de España. No sé si ahora serán más, pero confíamos en el apoyo de nuestra gente”

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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    TEMAS: Mundial 2026FutbolFIFAEspaña

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