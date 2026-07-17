Rodri Hernández asegura que harán ‘caso omiso’ si Argentina provoca a España en la final

“Venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto al equipo madurar a lo largo de los últimos años. El camino hacia lo más grande, que es levantar la Copa del Mundo, es precisamente lo que hemos hecho en pequeña escala con la Nations League, luego la Eurocopa y ahora la final de la Copa del Mundo. El domingo tenemos un reto muy bonito por delante”.