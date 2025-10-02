En vivo: Thomas Christiansen, conferencia y los convocados de Panamá para El Salvador y Surinam

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá encara una nueva fecha FIFA con la mirada puesta en sus partidos ante El Salvador y Surinam, tras dos empates consecutivos que dejaron sensaciones encontradas: 0-0 en Surinam y 1-1 frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández.

La selección deberá adaptarse a la ausencia de figuras clave: Carlos Harvey, quien se recupera de una cirugía de menisco, y el capitán Aníbal Godoy, que cumplirá un partido de suspensión.

Thomas Christiansen, al frente de la selección desde hace cinco años, abrirá la conferencia de prensa donde anunciará la lista de convocados y compartirá sus impresiones de cara a estos compromisos.

El técnico, que recientemente superó los 73 partidos dirigidos por Hernán Darío Gómez para convertirse en el DT con más encuentros al frente de Panamá, acumula ahora 78 partidos en el cargo y buscará consolidar su récord con resultados positivos.