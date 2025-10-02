Panamá, 02 de octubre del 2025

    Fútbol

    En vivo: Thomas Christiansen, conferencia y los convocados de Panamá para El Salvador y Surinam

    Guillermo Pineda G.
    02 oct 2025 - 03:45 PM
    Thomas Christiansen en declaraciones en el auditorio del estadio Rommel Fernández. LP/Isaac Ortega

    Panamá encara una nueva fecha FIFA con la mirada puesta en sus partidos ante El Salvador y Surinam, tras dos empates consecutivos que dejaron sensaciones encontradas: 0-0 en Surinam y 1-1 frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández.

    La selección deberá adaptarse a la ausencia de figuras clave: Carlos Harvey, quien se recupera de una cirugía de menisco, y el capitán Aníbal Godoy, que cumplirá un partido de suspensión.

    Thomas Christiansen, al frente de la selección desde hace cinco años, abrirá la conferencia de prensa donde anunciará la lista de convocados y compartirá sus impresiones de cara a estos compromisos.

    El técnico, que recientemente superó los 73 partidos dirigidos por Hernán Darío Gómez para convertirse en el DT con más encuentros al frente de Panamá, acumula ahora 78 partidos en el cargo y buscará consolidar su récord con resultados positivos.

    Ha salido la convocatoria. Christiansen ha convocado 24 futbolistas. Cuatro cambios respecto a septiembre. Han entrado Azarías Londoño, Omar Browne y Jiovanny Ramos y José Murillo. No repiten Edgardo Fariña, Carlos Harvey, César Yanis y Everardo Rose.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    TEMAS: Thomas Christiansen Selección de Panamá

