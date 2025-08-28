En vivo: Thomas Christiansen convoca a 24 futbolistas para las eliminatorias mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá entra en cuenta regresiva para el arranque de la fase final de las eliminatorias mundialistas, con dos partidos de alto voltaje: el 4 de septiembre visitará a Surinam y el 8 recibirá en el estadio Rommel Fernández a Guatemala.

El técnico Thomas Christiansen atenderá a los medios en conferencia de prensa, un evento que concentra toda la atención del entorno futbolístico nacional.

El equipo panameño llega con la ilusión renovada luego de ser subcampeón en la Liga de Naciones en marzo y de haber sumado puntaje perfecto en la fase de grupos de la pasada Copa Oro, aunque el camino se truncó en cuartos de final con la eliminación por penales frente a Honduras.

La expectativa es aún mayor por el regreso de piezas claves que no estuvieron en la reciente cita regional.

Edgar Yoel Bárcenas vuelve a la selección tras superar una lesión de meniscos que lo mantuvo fuera desde febrero, mientras que Adalberto Carrasquilla, José Fajardo y Cecilio Waterman también se suman a la nómina tras ausentarse en la Copa Oro.

Con estos regresos y la posibilidad de ver caras nuevas, el anuncio de Christiansen se perfila como uno de los momentos más esperados en la antesala de la eliminatoria.

A continuación, el minuto a minuto de la convocatoria y la conferencia de prensa:

Christiansen: “Yo creo que lo que pasó contra Honduras ha sido un gran aprendizaje para jugadores y nosotros de lo que no se puede hacer. No tenemos margen de error. Son seis partidos y hay que salir y clasificar. Habrá dificultades pero hay que estar preparados. Futbolísticamente estamos bien”.

Christiansen: “Yoel es un jugador que todo el mundo sabe lo que representa, aunque ha estado en una situación difícil. Después de recuperarse quedó sin ficha, pero se ha mantenido entrenando con el filial y últimamente ha jugado con su equipo, por lo que está en buenas condiciones, como lo vimos en estos dos partidos. Hizo un buen trabajo físico, incluso en una posición que no es la suya, como lateral. Es polivalente y eso también es importante para nuestro equipo”.

Christiansen: “Después de la Copa Oro he tenido muchas llamadas con Aníbal. Era mejor un cara a cara por todas las cosas que podían surgir, y eso fue muy positivo. Ahora hablamos del tema de la cancha sintética. En esa conversación se mencionó que sería mejor entrenar en césped natural, porque la sintética puede causar más desgaste y los jugadores llegarían en peores condiciones. El miércoles tendremos el reconocimiento de cancha y podremos vivir esa experiencia. Entre todas estas cosas que conversamos con los capitanes, se tomó la decisión de viajar el martes, pensando en el trayecto, la cancha y el descanso que podían tener”.

Christiansen: “La hierba artificial es un pequeño hándicap. Yo creo que será igual para ambos equipos. Llevar a 24 jugadores es una forma de cubrirnos un poco. Iniciamos la concentración el sábado. Hay que darle las gracias a Miguel Ordóñez, de Pandeportes, y a la FPF por el esfuerzo para darnos las mejores condiciones”.

Christiansen: “Hemos mostrado todos las ganas que tenemos de que inicien las eliminatorias y hemos trabajado más duro que nunca para tener todos los cabos amarrados. Toda la información la hemos mandado a los jugadores para que sepan donde van a ir y sobre todo el tema táctico ya vienen más preparado. Lo más importante es empezar con buen pie. Va a ser difícil porque Surinam es un buen equipo. Lo demostró contra Costa Rica y República Dominicana. Canadá ganó solo 0-1 en Surinam. Vamos a por los tres puntos y luego viene Guatemala en casa. Hay que darle las gracias a los fanáticos por el sold out, otra vez y eso para los muchachos le va bien”.

Christiansen: “Seguro que he sido injusto pero al final tengo que tomar la decisión. Ahora tenemos que pelear por el mismo objetivo, es ir al Mundial. Habrá tiempo para que cada uno prueba su calidad”.

Christiansen: “La elección de Rose, él mismo se lo ha ganado en los partidos con Plaza y la verdad es que nunca he tenido ningún problema si tuviera que llamar un jugador de LPF. Tiene la oportunidad y hemos considerado que era el momento. Sería bueno aprovechar el momento en que se encuentra y verlo en acción”.

El equipo tiene agendado viajar rumbo a Surinam en un vuelo chárter este martes 2 de septiembre a eso del mediodía. El partido será el jueves a las 6:30 de la tarde.

“Estoy pasando por un momento muy especial, espero seguir así. Estoy trabajando tranquilo. Veo a la gente comentando, pero estoy tranquilo. Si se da, bienvenido sea”, comentó este miércoles Rose sobre su posible convocatoria.

Entre las ausencias más notables: los delanteros Eduardo Guerrero y Azarías Londoño. También quedan fuera jugadores como Janpol Morales, Víctor Griffith e Iván Anderson.

Informa la FPF que el primer día de entrenamiento está programado para este domingo 31 de agosto, en horas de la noche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Se confirman los regresos de Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo.