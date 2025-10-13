Minuto a Minuto: Thomas Christiansen en conferencia de prensa del Panamá vs. Surinam por las eliminatorias mundialistas 2026
Thomas Christiansen comparece este lunes ante los medios en la antesala del decisivo duelo frente a Surinam, correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas.
El técnico hispano-danés llega a esta conferencia con la mente puesta en mantener el buen momento del equipo tras la victoria en San Salvador y con la tarea de ajustar su defensa tras la sensible baja de José Córdoba.
El compromiso de este martes marcará el partido número 80 de Christiansen al frente de la selección panameña, justo unos días después de cumplir cinco años desde su debut oficial, aquel 10 de octubre de 2020, cuando Panamá venció 0-1 a Costa Rica en San José.
A continuación, el minuto a minuto de su conferencia de prensa desde el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
“Después del primer partido dijimos que podía ser Surinam nuestro rival directo. Es un equipo completo, pero lo curioso es como se han conseguido los resultados fuera de casa. Eso llama la atención de lo competitivo que son las eliminatorias. Para algunos iba a ser un paseo. Los cabezas estamos sufriendo bastante. No hay equipo chico. La exigencia máxima se debe reflejar en el terreno”.
A mí me preocupa todo de Surinam. Tienen jugadores en Europa, tienen exigencia cada semana de ganar y competir y vienen aquí a jugar liberado. Mañana, por su forma, va a venir sin preocupación y eso hace al equipo peligroso. Sabemos lo que tenemos que hacer. La experiencia de Paramaribo, dio lo que tenemos que mejorar e insistir".
“Es algo que hemos analizado, algo que hemos trabajado. Jugadores y cuerpo técnico vieron que había que hacer cambios en la concentración. El partido de mañana no será facil y debe competir de la misma manera y disfrutarlo con paciencia. No hay que ganarlo al minuto 1, 5 u 80. Un gol al 85 también esté bien”.