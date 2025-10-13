Panamá, 13 de octubre del 2025

    Eliminatorias mundialistas

    Minuto a Minuto: Thomas Christiansen en conferencia de prensa del Panamá vs. Surinam por las eliminatorias mundialistas 2026

    Guillermo Pineda G.
    13 oct 2025 - 07:00 PM
    Minuto a Minuto: Thomas Christiansen en conferencia de prensa del Panamá vs. Surinam por las eliminatorias mundialistas 2026
    Thomas Christiansen dirigirá este martes su partido 80 al frente de Panamá. LP/Archivo

    Thomas Christiansen comparece este lunes ante los medios en la antesala del decisivo duelo frente a Surinam, correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas.

    El técnico hispano-danés llega a esta conferencia con la mente puesta en mantener el buen momento del equipo tras la victoria en San Salvador y con la tarea de ajustar su defensa tras la sensible baja de José Córdoba.

    El compromiso de este martes marcará el partido número 80 de Christiansen al frente de la selección panameña, justo unos días después de cumplir cinco años desde su debut oficial, aquel 10 de octubre de 2020, cuando Panamá venció 0-1 a Costa Rica en San José.

    A continuación, el minuto a minuto de su conferencia de prensa desde el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

    “Después del primer partido dijimos que podía ser Surinam nuestro rival directo. Es un equipo completo, pero lo curioso es como se han conseguido los resultados fuera de casa. Eso llama la atención de lo competitivo que son las eliminatorias. Para algunos iba a ser un paseo. Los cabezas estamos sufriendo bastante. No hay equipo chico. La exigencia máxima se debe reflejar en el terreno”.

    “El partido de mañana es súper importante y eso lo sabemos. Tenemos que tomar el partido y disfrutarlo. Sin temor, ir convencido, con la confianza de que todo saldrá bien. El resultado ha respaldado el sentir del equipo y ahora hay que rematarlo”.

    A mí me preocupa todo de Surinam. Tienen jugadores en Europa, tienen exigencia cada semana de ganar y competir y vienen aquí a jugar liberado. Mañana, por su forma, va a venir sin preocupación y eso hace al equipo peligroso. Sabemos lo que tenemos que hacer. La experiencia de Paramaribo, dio lo que tenemos que mejorar e insistir".

    “Es algo que hemos analizado, algo que hemos trabajado. Jugadores y cuerpo técnico vieron que había que hacer cambios en la concentración. El partido de mañana no será facil y debe competir de la misma manera y disfrutarlo con paciencia. No hay que ganarlo al minuto 1, 5 u 80. Un gol al 85 también esté bien”.

    “Antes de la jornada anterior, dijimos que teníamos en nuestras manos las posibilidades de depender de nosotros. El partido de mañana va a ser crucial e importante porque veremos una buena selección. Ellos ya han hecho muy buenos partidos”.

    “Si que tengo claro lo que vamos a hacer y cómo vamos a jugar. Falta un entrenamiento y espero que todo salga bien. No doy pistas. Córdoba ha sido baja y Ramos entró muy bien después de unos minutos nervioso”.

    Entra Thomas Christiansen a la sala de prensa del estadio Rommel Fernández Gutiérrez junto a su esposa, el preparador físico Cristian Beguer y los asistentes técnico Javier Sánchez Jara y Daniel Blanco.

    Thomas Christiansen dirige este martes su partido 80 con Panamá. Hasta ahora: 40 victorias, 17 empates y 22 derrotas. Adicional, llega con un invicto de 19 partidos oficiales en casa. Su única derrota fue un amistoso contra Paraguay.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

