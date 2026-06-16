Thomas Christiansen: Carrasquilla no está al 100%, pero va a estar en el banquillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá entra en la cuenta regresiva para su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A poco más de 24 horas del enfrentamiento frente a Ghana en el Toronto Stadium, el director técnico Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy comparecen este martes ante los medios de comunicación en la conferencia oficial previa al encuentro correspondiente al Grupo L.

Godoy: “Está muy bien (Carrasquilla), se siente muy bien y estoy contento que esté así. Es una persona que no hay que decirle nada porque es inteligente. Está en este barco y listo para aportar”. Christiansen: “La situación mañana será emocionante. Mañana no sé que emociones vamos a sacar. Cuando escuchemos el himno y los panameños nos vamos a emocionar más. Lo importante es mirar al campo, como cantan el himno y lo expresan con el deseo de hacer un gran partido. Ahora mismo si Carrasquilla no está para el inicio. Como mucho serían 45 minutos, pero no te lo sabría decir ahora”.

Godoy: “Uno a cero es el mejor escenario”. Christiansen: “Lo firmo también y tampoco es uno de los objetivos, es el objetivo. El objetivo es el Mundial. No es solo participar, es también poder hacer historia, y pasa por lo que dice Aníbal y me gustaría que fuera ese resultado y para la alegría de todo el país”.

Christiansen: “Muy agradecido con los fans que apoyan a su Selección y los que viene mañana extra porque ha habido un esfuerzo de dinero y tiempo para apoyarlos. Verlo a medio lleno en panameños nos llena de orgullo”.

Godoy: “Es tiempo de darle una oportunidad a los jóvenes. No se trata de mí. Ya hablaré a donde lleguemos, ojalá semifinal, cuartos de final. Ahora no pienso en el retiro, sino en el día a día”.

Christiansen: “Siempre después de un partido de tanta exigencia hay jugadores tocados y otros que queremos cuidar o mimar. Lo importante es tenerlo al 100% para el partido de mañana y por eso dimos descanso en los entrenamientos. Todo está calculado y sabemos hasta donde podemos apretar. A raíz de eso tenemos todos disponibles”.

Godoy: “Desde que llegó a la Selección no solo cambió la forma de competir, sino que también nos hizo creer que podemos jugar de tú a tú y eso antes no lo teníamos. Es una delicia jugar con esta Selección de Panamá”.

Godoy: “Ha sido una de las mejores decisiones que se han tomado: estar alejados del centro. Para nosotros ha sido ideal para entrenar y prepararnos bien. Tenemos todo lo que necesitamos; caminamos a cualquier parte del campamento y no tenemos que pensar en nada más que trabajar, comer, entrenar y descansar. En realidad, eso también ha sido una parte importante para seguir mejorando cada día”.

Christiansen: “No hay que descubrir las cualidades de Aníbal como capitán de este barco. Sabe la exigencia que hay, es el primero en exigirse a sí mismo y eso marca la tendencia para los demás compañeros. Ahora toca que, con su experiencia y la de otros jugadores que ya han vivido esto, podamos trasladar ese aprendizaje al campo mañana. Seguro que habrá nervios porque estamos en el evento deportivo más importante del mundo, pero es bueno contar con gente que pueda tranquilizar al grupo antes de un partido tan importante”.

Godoy: “Nuestra motivación grupal es ganar y pasar de ronda”.

Christiansen: “Si la lista final la hemos cerrado en 26, significa que (Carrasquilla) está bien. No está al 100, va a estar en el banquillo. Hay que ir poco a poco, pero si mañana por cualquier cosa vamos a tener que hacer. Si lo creemos necesario”.

Godoy: “Esta selección ha venido compitiendo, y siempre se le pide más. Si no competiríamos, dirían que venimos a pasear. Queremos disfrutar pero queremos más. Hay que estar bien concentrado y hacer la menor cantidad de errores”.

Godoy: “Tengo una sensación de que vamos a hacer historia”.

Christiansen: “Tenemos mucho respeto por Ghana. Es una selección con experiencia en los Mundiales. La experiencia de Queiroz puede servir para dar información a sus jugadores. Va a ser un partido difícil, pero el equipo está bien y con confianza de que se puede ganar”.