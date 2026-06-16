Thomas Christiansen: Carrasquilla no está al 100%, pero va a estar en el banquillo
La selección de Panamá entra en la cuenta regresiva para su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A poco más de 24 horas del enfrentamiento frente a Ghana en el Toronto Stadium, el director técnico Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy comparecen este martes ante los medios de comunicación en la conferencia oficial previa al encuentro correspondiente al Grupo L.
Godoy: “Está muy bien (Carrasquilla), se siente muy bien y estoy contento que esté así. Es una persona que no hay que decirle nada porque es inteligente. Está en este barco y listo para aportar”.
Christiansen: “La situación mañana será emocionante. Mañana no sé que emociones vamos a sacar. Cuando escuchemos el himno y los panameños nos vamos a emocionar más. Lo importante es mirar al campo, como cantan el himno y lo expresan con el deseo de hacer un gran partido. Ahora mismo si Carrasquilla no está para el inicio. Como mucho serían 45 minutos, pero no te lo sabría decir ahora”.
Godoy: “Uno a cero es el mejor escenario”.
Christiansen: “Lo firmo también y tampoco es uno de los objetivos, es el objetivo. El objetivo es el Mundial. No es solo participar, es también poder hacer historia, y pasa por lo que dice Aníbal y me gustaría que fuera ese resultado y para la alegría de todo el país”.
Christiansen: “Siempre después de un partido de tanta exigencia hay jugadores tocados y otros que queremos cuidar o mimar. Lo importante es tenerlo al 100% para el partido de mañana y por eso dimos descanso en los entrenamientos. Todo está calculado y sabemos hasta donde podemos apretar. A raíz de eso tenemos todos disponibles”.
Godoy: “Ha sido una de las mejores decisiones que se han tomado: estar alejados del centro. Para nosotros ha sido ideal para entrenar y prepararnos bien. Tenemos todo lo que necesitamos; caminamos a cualquier parte del campamento y no tenemos que pensar en nada más que trabajar, comer, entrenar y descansar. En realidad, eso también ha sido una parte importante para seguir mejorando cada día”.
Christiansen: “No hay que descubrir las cualidades de Aníbal como capitán de este barco. Sabe la exigencia que hay, es el primero en exigirse a sí mismo y eso marca la tendencia para los demás compañeros. Ahora toca que, con su experiencia y la de otros jugadores que ya han vivido esto, podamos trasladar ese aprendizaje al campo mañana. Seguro que habrá nervios porque estamos en el evento deportivo más importante del mundo, pero es bueno contar con gente que pueda tranquilizar al grupo antes de un partido tan importante”.