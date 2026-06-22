Christiansen: ‘Soy ambicioso, tenemos la capacidad de sorprender a Croacia’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá afronta este martes un compromiso clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida a Croacia en el Toronto Stadium por la segunda jornada del Grupo L. Tras la derrota por 1-0 ante Ghana en el estreno, el equipo dirigido por Thomas Christiansen necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En la víspera del encuentro, el técnico hispano-danés comparece ante los medios de comunicación en la conferencia oficial de la FIFA. Sigue aquí todas sus declaraciones sobre el estado del equipo, el análisis del rival y los detalles del decisivo duelo ante Croacia.

“Se siente mucho cuando estamos en el partido ese empuje y estoy seguro que las ganas de ellos es lo que sentimos nosotros en el terreno de juego. Todos somos Panamá, y todos vamos por el mismo objetivo”.

“Creo que es importante en la logística de jugar dos veces en este estadio. Hemos jugado varias veces con Canadá aquí, y sabíamos que tendríamos el respaldo de los fans nuestro. Esto es lindo, y me siento orgulloso de ser el seleccionador de Panamá.”.

“Parece que tengo que buscar mi respuesta después del partido de Inglaterra, pero también debo reconocer que buenos son. He visto muchos partidos de Croacia y será un partido difícil. Si hacemos las cosas bien en los 95 minutos, tendremos opciones de hacer un buen partido y buscar un resultado que nos ayude”.

“Siempre cuando hacemos trabajos de aspectos ofensivos con finalización, buscamos esto e intentamos que los jugadores se enfoquen y se concentren en esos momentos puntuales, como el posicionamiento corporal y tomárselo en serio para tener un resultado positivo. ”

“No pienso eso. Hemos jugado con distintos tipos de balones, y en Panamá jugamos con Molten. Hemos jugado con adidas y otros. Tal vez este es un poco ligero y eso hace que el balón se mueva rápido, pero no es un problema. Hemos entrenado por mucho tiempo y no es un problema”.

“Yo creo que al final, cada uno tiene la presión que uno se pone. Soy ambicioso, creo que el equipo tiene la capacidad para sorprender a Croacia. No hay que menospreciar los logros croatas y vivir el partido con respeto, y sabiendo que tenemos nuestras opciones. Los jugadores -mentalmente- ya están preparados. Le hemos recordado en video todo lo bueno que hicieron”.

“Si que lo hemos hablado, lo he comentado con el cuerpo técnico y jugadores. Estamos convencidos de que podemos ganar. Hay que tener un buen día y aprovechar las ocasiones que generemos para marcar. Ambicioso y realista soy. En este Mundial se han visto resultados interesantes, y por qué no ser uno de esos equipo”.

“Tú puedes estar con las líneas juntas con medio bajo, medio o alto. Con Estados Unidos sabíamos que eran por banda buenos en el uno contra uno. Mientras más alto estás, más riesgo hay. Con Croacia puede ser lo mismo, tienen un potencial físico con Budimir y Musa. Altos y experimentados que van bien por alto. Tienes a Modric y Kovacic que te pueden filtrar los pases. Si tienes las lineas separadas, te pueden hacer daño”.

“No podemos cometer los errores que se castigan. Eso viene de tener el control en transiciones, estar unidos y eso es lo que va a marcar el partido de mañana”.

“Todos los partidos se tienen que jugar, no vamos a pensar en Inglaterra y el de mañana es el más importante. Tenemos que vivirlo desde dentro con corazón y cabeza. Si lo hacemos así vamos a conseguir un buen resultado. Veo al grupo animado con ganas de sacarse la espina”

“Primero, las casualidades no existen cuando son tantas veces las que vences a un equipo como Estados Unidos. Hacer buenos partidos viene del orden, la disciplina, la concentración y de estar metidos en los encuentros. Cuando clasificamos al Final Four fue una situación en la que defendimos muy bien y aprovechamos las pocas ocasiones que tuvimos durante el partido, y esa es la clave para el encuentro de mañana ante un rival que nos va a presionar mucho y frente al que tendremos que mantenernos como un bloque unido. Pero cuando tenga el balón quiero proponer, quiero ser Panamá, y ojalá que con eso nos alcance para sacar algo más”.

“Si hablamos del estadio, buenas condiciones. Los jugadores me dicen que está muy bien y estuvo lluvioso y eso hizo que la pelota corriera rápido”.

“Hizo un partido muy serio, eso no significa que no tengo confianza en Eric y Jorge. Hay que aprovechar el buen momento de Blackie y por eso está jugando ahí”.

“El partido de mañana somos fieles a una manera de jugar, pero también tenemos que saber quien tenemos enfrente y es una selección top, europea que viene a ganar el partido. Hay que estar bien, si no tenemos la posesión, al menos saber lo que tenemos que hacer. Saber como hacerles daño cuando tengamos la pelota. A Aníbal era darle el tiempo en el mediocampo, la paciencia porque estábamos jugando balones largos y por eso lo ingresamos. Siempre es para buscar una mejora que pueda equilibrar el equipo contrario”.

“Coco desde que sabíamos que se lesionó estuvo bajo tratamiento con los fisios y los doctores. Había proceso y optimismo, y nada, luego no se encontró del todo bien después de una acción y por eso mañana no está”.

“Es una pena no tener a Coco en el partido importante contra Croacia, pero hemos mostrado que el grupo está listo para competir. Croacia va a venir con hambre, ambición de ganarnos y eso va a ser través de la presión y aprovecharse de los errores”

Ha llegado Thomas Christiansen con parte de su equipo a la sala de conferencias.