Christiansen: ‘Soy ambicioso, tenemos la capacidad de sorprender a Croacia’
La selección de Panamá afronta este martes un compromiso clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se mida a Croacia en el Toronto Stadium por la segunda jornada del Grupo L. Tras la derrota por 1-0 ante Ghana en el estreno, el equipo dirigido por Thomas Christiansen necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
En la víspera del encuentro, el técnico hispano-danés comparece ante los medios de comunicación en la conferencia oficial de la FIFA. Sigue aquí todas sus declaraciones sobre el estado del equipo, el análisis del rival y los detalles del decisivo duelo ante Croacia.
“Parece que tengo que buscar mi respuesta después del partido de Inglaterra, pero también debo reconocer que buenos son. He visto muchos partidos de Croacia y será un partido difícil. Si hacemos las cosas bien en los 95 minutos, tendremos opciones de hacer un buen partido y buscar un resultado que nos ayude”.
“Yo creo que al final, cada uno tiene la presión que uno se pone. Soy ambicioso, creo que el equipo tiene la capacidad para sorprender a Croacia. No hay que menospreciar los logros croatas y vivir el partido con respeto, y sabiendo que tenemos nuestras opciones. Los jugadores -mentalmente- ya están preparados. Le hemos recordado en video todo lo bueno que hicieron”.
“Si que lo hemos hablado, lo he comentado con el cuerpo técnico y jugadores. Estamos convencidos de que podemos ganar. Hay que tener un buen día y aprovechar las ocasiones que generemos para marcar. Ambicioso y realista soy. En este Mundial se han visto resultados interesantes, y por qué no ser uno de esos equipo”.
“Tú puedes estar con las líneas juntas con medio bajo, medio o alto. Con Estados Unidos sabíamos que eran por banda buenos en el uno contra uno. Mientras más alto estás, más riesgo hay. Con Croacia puede ser lo mismo, tienen un potencial físico con Budimir y Musa. Altos y experimentados que van bien por alto. Tienes a Modric y Kovacic que te pueden filtrar los pases. Si tienes las lineas separadas, te pueden hacer daño”.
“Primero, las casualidades no existen cuando son tantas veces las que vences a un equipo como Estados Unidos. Hacer buenos partidos viene del orden, la disciplina, la concentración y de estar metidos en los encuentros. Cuando clasificamos al Final Four fue una situación en la que defendimos muy bien y aprovechamos las pocas ocasiones que tuvimos durante el partido, y esa es la clave para el encuentro de mañana ante un rival que nos va a presionar mucho y frente al que tendremos que mantenernos como un bloque unido. Pero cuando tenga el balón quiero proponer, quiero ser Panamá, y ojalá que con eso nos alcance para sacar algo más”.
“El partido de mañana somos fieles a una manera de jugar, pero también tenemos que saber quien tenemos enfrente y es una selección top, europea que viene a ganar el partido. Hay que estar bien, si no tenemos la posesión, al menos saber lo que tenemos que hacer. Saber como hacerles daño cuando tengamos la pelota. A Aníbal era darle el tiempo en el mediocampo, la paciencia porque estábamos jugando balones largos y por eso lo ingresamos. Siempre es para buscar una mejora que pueda equilibrar el equipo contrario”.