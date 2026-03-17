En vivo: Thomas Christiansen habla sobre Sudáfrica y los 23 convocados para los amistosos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En breve inicia la conferencia de prensa de Thomas Christiansen, quien este martes reveló la lista de 23 convocados de la Selección Mayor de Panamá para la fecha FIFA de marzo.

El técnico brindará detalles sobre su elección y el enfoque de los amistosos ante Selección de Sudáfrica, en una gira clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La lista Guardametas: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (Marathón). Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Dep La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Andrés Andrade (LASK Linz), Martín Krug (Levante), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello) y Roderick Miller (PFC Turan Tovuz). Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal) y Yoel Bárcenas (Mazatlán FC). Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica) y Kadir Barría (Botafogo).