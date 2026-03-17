Panamá, 17 de marzo del 2026

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    Fútbol

    En vivo: Thomas Christiansen habla sobre Sudáfrica y los 23 convocados para los amistosos

    Guillermo Pineda G.
    17 mar 2026 - 04:35 PM
    En vivo: Thomas Christiansen habla sobre Sudáfrica y los 23 convocados para los amistosos
    Thomas Christiansen habla con Kadir Barría durante el partido contra México, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. EFE/ Bienvenido Velasco

    En breve inicia la conferencia de prensa de Thomas Christiansen, quien este martes reveló la lista de 23 convocados de la Selección Mayor de Panamá para la fecha FIFA de marzo.

    El técnico brindará detalles sobre su elección y el enfoque de los amistosos ante Selección de Sudáfrica, en una gira clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    La lista

    Guardametas: Orlando Mosquera (Al-Fahya FC), Luis Mejía (Nacional) y César Samudio (Marathón).

    Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Dep La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Andrés Andrade (LASK Linz), Martín Krug (Levante), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello) y Roderick Miller (PFC Turan Tovuz).

    Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (CD Cobresal) y Yoel Bárcenas (Mazatlán FC).

    Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica) y Kadir Barría (Botafogo).

    Panamá enfrentará a Selección de Sudáfrica en dos amistosos: el 27 de marzo en Durban y el 31 en Ciudad del Cabo, en lo que será una gira inédita en territorio africano.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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