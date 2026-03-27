Encienden la antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con esta ceremonia da inicio a su recorrido por las 10 provincias del país antes de la inauguración. El certamen reunirá a más de 2,000 atletas en 23 disciplinas.

Cada vez más cerca del arranque de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, este viernes se encendió oficialmente la antorcha en una ceremonia en el aeropuerto de Albrook.

La antorcha recibió la llama del Fuego Suramericano, que llegó a suelo patrio procedente de Rosario, Argentina previo al inicio de los Juegos que se llevarán a cabo en el país el próximo mes, del 12 al 25 de abril de 2026.

Llama Suramericana con la que se encendió oficialmente la antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. LP/Carlos Vidal-Endara

Fue recibida por el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, quienes encendieron la antorcha. Esta fue presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, quien se la entregó a los atletas panameños Julieta Escobar e Ian Mata.

“Hace 14 meses empezamos un sueño; un sueño de que Panamá pudiera organizar unos juegos multideportivos y de que cada panameño pueda ir, aplaudir y disfrutar lo que significa ver a sus atletas competir”, recordó Young.

El presidente Mulino destacó la relevancia que tendrá este evento en Panamá, haciendo referencia al impacto de haber sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970 y al desarrollo que esto trajo para el deporte local. “Fue un año extraordinario: se inauguraron muchos coliseos y Panamá se posicionó como una metrópolis del deporte en la región”, afirmó Mulino.

El presidente José Raúl Mulino levanta la antorcha encendida de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. LP/Carlos Vidal-Endara

La antorcha encendida hará un recorrido por las 10 provincias del país. Luego, volverá a la capital en anticipación a la ceremonia de apertura del domingo 12 de abril en el estadio Rommel Fernández.

Delegaciones de 15 países, con más de 2,000 atletas, participarán en 23 disciplinas, como tenis, esgrima, judo, gimnasia, levantamiento de pesas, ciclismo, surf y tiro con arco, entre muchas más.