    Endrick será cedido al Lyon sin opción de compra

    EFE
    El delantero del Real Madrid Endrick (izq.), durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Talavera CF y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de El Prado. EFE/Manu Reino

    El atacante brasileño del Real Madrid Endrick, de 19 años, será cedido al Olympique de Lyon (OL) entre enero y junio de 2026, pero sin opción a compra, informó este lunes el diario L’Équipe.

    Según la publicación, tanto el OL como el Real Madrid han llegado a un acuerdo de cesión este mismo lunes por el que la entidad francesa desembolsaría un millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses.

    L’Équipe señala que la firma del contrato deberá ocurrir en las próximas 24 horas.

    El exjugador del Palmeiras llevará el número ‘9’ en el Lyon, el mismo dorsal que portó uno de los delanteros más emblemáticos del club del Ródano, el también brasileño Sonny Anderson, entre 1999 y 2003.

    Si se concreta finalmente el fichaje, Endrick pasará a estar bajo las órdenes del portugués Paulo Fonseca, técnico de un Lyon que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera la clasificación en la Liga Europa, con cinco victorias y una sola derrota.

    El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.

