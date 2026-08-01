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    Baloncesto

    Enrico Fermi se corona campeón del baloncesto femenino en los Intercolegiales Meduca 2026

    El Instituto Italiano Enrico Fermi superó 46-43 al Instituto Justo Arosemena.

    Humberto Cornejo
    Enrico Fermi se corona campeón del baloncesto femenino en los Intercolegiales Meduca 2026
    Jugadoras de Instituto Italiano Enrico Fermi levantó el título de campeonas. Foto: Tomada de @deportesmeduca

    El Instituto Italiano Enrico Fermi (Panamá Centro) se proclamó campeón del baloncesto femenino en los Juegos Intercolegiales Meduca 2026, tras imponerse en una final reñida por 46-43 sobre Instituto Justo Arosemena (IJA), representado a San Miguelito.

    El encuentro decisivo, cargado de intensidad de principio a fin, reflejó el alto nivel competitivo entre ambos quintetos, que protagonizaron un duelo parejo en cada cuarto. Sin embargo, el equipo de Panamá Centro, bajo los colores del Instituto Italiano Enrico Fermi, logró sostener la ventaja en los momentos clave para asegurar el título nacional.

    La figura ofensiva del conjunto campeón fue Nickeily Álvarez, quien lideró la anotación con 14 puntos, acompañada por Mikeila Hicks, que aportó 12 unidades determinantes en el triunfo. Ambas jugadoras fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor de su equipo en los tramos finales del compromiso.

    Por el lado de San Miguelito, el esfuerzo estuvo encabezado por Elyanis Cocheran, máxima anotadora del partido con 21 puntos, mientras que Joyce Ramos sumó 12 tantos en un intento por mantener con vida a su equipo hasta los últimos segundos.

    Enrico Fermi se corona campeón del baloncesto femenino en los Intercolegiales Meduca 2026
    Jugadoras del Instituto Justo Arosemena reciben el trofeo del segundo lugar. Foto: Tomada de @deportesmeduca

    Con este resultado, Panamá Centro no solo se queda con el campeonato nacional, sino que también asegura su clasificación para representar al país en los Juegos Codicader Honduras 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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