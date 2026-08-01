Enrico Fermi se corona campeón del baloncesto femenino en los Intercolegiales Meduca 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Italiano Enrico Fermi (Panamá Centro) se proclamó campeón del baloncesto femenino en los Juegos Intercolegiales Meduca 2026, tras imponerse en una final reñida por 46-43 sobre Instituto Justo Arosemena (IJA), representado a San Miguelito.

El encuentro decisivo, cargado de intensidad de principio a fin, reflejó el alto nivel competitivo entre ambos quintetos, que protagonizaron un duelo parejo en cada cuarto. Sin embargo, el equipo de Panamá Centro, bajo los colores del Instituto Italiano Enrico Fermi, logró sostener la ventaja en los momentos clave para asegurar el título nacional.

La figura ofensiva del conjunto campeón fue Nickeily Álvarez, quien lideró la anotación con 14 puntos, acompañada por Mikeila Hicks, que aportó 12 unidades determinantes en el triunfo. Ambas jugadoras fueron fundamentales para inclinar la balanza a favor de su equipo en los tramos finales del compromiso.

Por el lado de San Miguelito, el esfuerzo estuvo encabezado por Elyanis Cocheran, máxima anotadora del partido con 21 puntos, mientras que Joyce Ramos sumó 12 tantos en un intento por mantener con vida a su equipo hasta los últimos segundos.

Jugadoras del Instituto Justo Arosemena reciben el trofeo del segundo lugar. Foto: Tomada de @deportesmeduca

Con este resultado, Panamá Centro no solo se queda con el campeonato nacional, sino que también asegura su clasificación para representar al país en los Juegos Codicader Honduras 2026.