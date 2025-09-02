Panamá, 02 de septiembre del 2025

    Jardinero de 23 años

    Enrique Bradfield Jr., pelotero de ascendencia panameña, sube a Triple A con los Orioles de Baltimore

    Humberto Cornejo
    Enrique Bradfield Jr. recibe el trofeo del guante de oro de la temporada pasada. Tomado de Chesapeake Baysox

    El prospecto de ascendencia panameña Enrique Bradfield Jr. fue ascendido este martes a la sucursal Triple A de los Orioles de Baltimore, confirmando su rápido progreso en el sistema de ligas menores.

    Bradfield, de 23 años, está catalogado como el cuarto mejor jugador en la organización de Baltimore. En la presente temporada acumula un promedio de .260, con 2 jonrones, 14 carreras empujadas y 40 anotadas en 61 partidos, disputados entre clase Rookie, A+ y Doble A.

    Seleccionado en la primera ronda del draft 2023, el veloz jardinero se robó 74 bases el año pasado.

    Antes de iniciar su carrera profesional, Bradfield brilló con el programa universitario de Vanderbilt, donde se distinguió por su ofensiva, velocidad y capacidad defensiva en los jardines.

