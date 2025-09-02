Enrique Bradfield Jr., pelotero de ascendencia panameña, sube a Triple A con los Orioles de Baltimore

El prospecto de ascendencia panameña Enrique Bradfield Jr. fue ascendido este martes a la sucursal Triple A de los Orioles de Baltimore, confirmando su rápido progreso en el sistema de ligas menores.
You know about Enrique Bradfield Jr.'s 80-grade speed, but shows some opposite-field juice for Double-A @BaysoxOfficial 💪— MLB Pipeline (@MLBPipeline) August 12, 2025
The @Orioles' fourth-ranked prospect has a .397 OBP across 48 games this year: pic.twitter.com/AcjiyCTcWk
Bradfield, de 23 años, está catalogado como el cuarto mejor jugador en la organización de Baltimore. En la presente temporada acumula un promedio de .260, con 2 jonrones, 14 carreras empujadas y 40 anotadas en 61 partidos, disputados entre clase Rookie, A+ y Doble A.
Triple-A just got a whole lot faster!! Welcome to Norfolk, Enrique! 🫡🔥🚀— Norfolk Tides (@NorfolkTides) September 2, 2025
Outfielder Enrique Bradfield Jr. has been promoted to Triple-A Norfolk from Double-A Chesapeake. pic.twitter.com/UacE6qjkLd
Seleccionado en la primera ronda del draft 2023, el veloz jardinero se robó 74 bases el año pasado.
A huge congrats to two of our guys moving on up!— Chesapeake Baysox (@BaysoxOfficial) September 2, 2025
Congrats to Enrique Bradfield Jr. on his promotion to Triple-A Norfolk and outfielder Reed Trimble on returning to the Tides. Best of luck and thanks for all the memories with the Baysox! pic.twitter.com/1XPUc1meYA
Antes de iniciar su carrera profesional, Bradfield brilló con el programa universitario de Vanderbilt, donde se distinguió por su ofensiva, velocidad y capacidad defensiva en los jardines.