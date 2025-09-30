Enrique García deja el banquillo del Tauro FC en el Clausura 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico Enrique García no continuará como entrenador del Tauro FC en el presente Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Esto lo confirmó la institución al cierre de la novena jornada, en la que cayó 2-1 ante Atlético Nacional, resultado que dejó al conjunto taurino en la última posición de la Conferencia Este, aunque aún se encuentra a tres puntos de la zona de clasificación.

García llegó en febrero para su segunda etapa con el conjunto taurino, reemplazando al entrenador Felipe Baloy en la séptima fecha del Torneo Apertura 2025.

El estratega logró clasificar al onceno aurinegro a la ronda de playoffs, luego de haber tomado al equipo en la última posición. Bajo su mando, el Tauro alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó con un global de 5-4 ante Plaza Amador.

García es recordado por haber llevado a la institución a conquistar el título número 16 de su historia, al derrotar 3-0 a Herrera FC en la final del Torneo Clausura 2021, disputada en el estadio Rommel Fernández.