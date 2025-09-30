Panamá, 30 de septiembre del 2025

    Torneo Clausura

    Enrique García deja el banquillo del Tauro FC en el Clausura 2025

    Humberto Cornejo
    Enrique García llegó en el Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol. Foto: Tomada de @taurofc

    El técnico Enrique García no continuará como entrenador del Tauro FC en el presente Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Esto lo confirmó la institución al cierre de la novena jornada, en la que cayó 2-1 ante Atlético Nacional, resultado que dejó al conjunto taurino en la última posición de la Conferencia Este, aunque aún se encuentra a tres puntos de la zona de clasificación.

    García llegó en febrero para su segunda etapa con el conjunto taurino, reemplazando al entrenador Felipe Baloy en la séptima fecha del Torneo Apertura 2025.

    El estratega logró clasificar al onceno aurinegro a la ronda de playoffs, luego de haber tomado al equipo en la última posición. Bajo su mando, el Tauro alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó con un global de 5-4 ante Plaza Amador.

    García es recordado por haber llevado a la institución a conquistar el título número 16 de su historia, al derrotar 3-0 a Herrera FC en la final del Torneo Clausura 2021, disputada en el estadio Rommel Fernández.

