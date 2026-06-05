Enrique Riquelme da las gracias por su valentía a ‘Del Bosque, Hierro, Raúl e Iker’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Enrique Riquelme presenta su candidatura al Real Madrid con Del Bosque, Hierro, Raúl y Casillas en su proyecto.

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme dio las “gracias” a “Del Bosque, Hierro, Raúl e Iker” por sumarse a su candidatura en un acto de su campaña electoral celebrado en la finca La Alquería, y anunció que tratará de dar “algún nombre más” antes de las elecciones.

“Quiero dar las gracias por la valentía de cuatro leyendas y capitanes como don Vicente del Bosque, Hierro, Raúl e Iker. Son realmente personas que quieren y buscan lo mejor para el Real Madrid y jamás permitirían que nada malo sucediera al Real Madrid estando ellos”, añadió.

🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Riquelme ha confirmado que, si sale elegido, contará con Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro como director de cantera, Iker Casillas con “un papel de primer nivel en la estructura corporativa” y Vicente del Bosque como asesor del presidente.

En el apartado deportivo, no desveló el nombre de su candidato a entrenador: “Os puedo decir que seguimos trabajando para poder dar toda la información posible de hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser nuestra candidatura, tratar de dar nombres de hacia dónde va a ir el puesto de entrenador, y quién sabe si algún nombre más”.

En cuanto a incorporaciones para la primera plantilla, el candidato ha dejado caer durante la campaña el nombre de Rodri, actualmente en el Manchester City, y el regreso del canterano Nico Paz, que ha destacado en el Como 1907.

Además, el miércoles se comprometió a adquirir los servicios del delantero noruego Erling Haaland, bajo la promesa de pagar el 100 % de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid en caso de que no se efectuara ese fichaje. El Manchester City lo desmintió en un comunicado.

También hizo referencia al enfoque social de su programa: “Son más de dos semanas recorriendo España, viendo a todos los socios, los peñistas, buscando qué es lo que realmente sienten y hay que cambiar y mejorar del club, y eso es lo que hemos puesto en nuestra candidatura, el área social, las cosas que ya conocéis”.

El domingo hay elecciones.

Y también hay plan.



Nos vemos en Autocine Madrid para vivir juntos el DÍA DEL MADRIDISMO: actividades deportivas, música en directo, paella, zonas infantiles, food trucks y lanzaderas gratuitas a Valdebebas.



Ven, disfruta, vota y forma parte de una… — Enrique Riquelme (@legadoyfuturo26) June 5, 2026

Su intervención terminó con una llamada al voto: “La última petición que hago es que por favor le pido al socio que, vote lo que vote, que vaya a votar el próximo domingo, es muy importante, después de 20 años va a poder votar, es un esfuerzo de muchísima gente en tiempo récord, un proyecto tremendamente ilusionante, como prometimos, y serio, y este domingo es un día muy especial para todo el Real Madrid”.

El próximo domingo, Riquelme se enfrentará en las elecciones a la presidencia del Real Madrid al actual mandatario, el también empresario Florentino Pérez, quien aspira a ser reelegido para otro período, después de los liderados entre 2000 y 2006 y desde 2009 hasta la actualidad.