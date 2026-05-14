Enrique Riquelme, el empresario con vínculos en Panamá que aparece en el radar del Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El nombre del empresario español Enrique Riquelme volvió a tomar fuerza en el entorno del Real Madrid, tras unas declaraciones del presidente del club, Florentino Pérez, quien hizo referencia a “un señor con acento sudamericano” que, según dijo, “habla con las eléctricas”, en medio de la apertura de un nuevo proceso electoral en la institución merengue, de la Liga Española de Fútbol.

Aunque Pérez no mencionó nombres, la referencia rápidamente apuntó hacia Riquelme, un empresario de 35 años nacido en Alicante, cuya historia empresarial en el sector energético mantiene vínculos con Panamá y América Latina.

De acuerdo con información de la compañía de Riquelme, Cox Energy, en 2010 se instaló en Panamá, donde creó Grupo El Sol, centrado en minería, cemento, infraestructuras y energía.

Según explica el texto, la empresa se convirtió en el mayor proveedor de arena para la Unión Temporal de Empresas (UTE), encargada de realizar las obras de la ampliación del Canal de Panamá.

Esclusas de Cocolí del Canal ampliado. LP/Alexander Arosemena

En una entrevista dada al medio español El Día, Riquelme aseguró que, después de liderar la fase de licitación y desarrollo del mayor proyecto fotovoltaico realizado hasta ese momento en Guatemala, empezó a “desinvertir” en todas las compañías en las que estaba, excepto en la del Canal de Panamá, “porque el compromiso era seguir hasta terminar el proyecto”, hasta crear en 2014 Cox Energy, de la cual es presidente ejecutivo.

Pero la conexión del aspirante a presidir el club madrileño con Panamá no termina ahí.

En un comunicado del 2 de abril de 2025, la firma Morgan & Morgan anunció que asesoró a los accionistas de Aguafuerte, S.A. y Aquavoltaic, S.A. en la venta de dos plantas solares de 12 MW cada una —Solar Pro I y Solar Pro II—, ambas ubicadas en la provincia de Chiriquí y en operación desde principios de 2025, a Cox Energy.

Planta solar a cargo de Cox Energy en Progreso, Chiriquí.

Por su parte, Cox Energy realizó el anuncio oficial el 21 de abril de ese mismo año. Según informó la empresa, el proyecto contempló una inversión de 20 millones de dólares y un financiamiento a 15 años por aproximadamente 16 millones de dólares, obtenido a través de un banco local, con el objetivo de responder a la creciente demanda energética de la zona mediante el aprovechamiento de su alto potencial solar.

Además, la empresa aseguró que la compra se realizó con un PPA (contrato de compraventa de energía) dolarizado a largo plazo de diez años.

Cabe resaltar que la planta solar opera desde principios de 2025 y suministrará energía a unos 10,000 hogares durante la próxima década.

El empresario de 37 años estuvo en enero pasado en Panamá, participando como conferencista del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo para América Latina y Caribe (CAF).

Ahí recordó que su compañía nació en Panamá hace casi dos décadas y hoy opera en más de 30 países de cuatro continentes.

Riquelme sería un potencial rival de Florentino al frente del club español, aunque ya amagó con presentarse a las elecciones de 2021, las penúltimas que se convocaron. Tampoco lo intentó en 2025, cuando Florentino Pérez se proclamó ganador porque fue el único candidato.

Aunque el club estableció que la presentación de candidaturas estará abierta hasta el próximo 23 de mayo, las especulaciones aumentaron luego de que Florentino insinuara a Riquelme que debería presentarse como candidato. Tras esas declaraciones, el empresario remitió una carta al diario deportivo Marca en la que solicita al presidente madridista impulsar un proceso electoral “más amplio, participativo y transparente”.

“El Real Madrid mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas”, escribió.

También señaló que los socios del club deberían tener más tiempo para debatir sobre el futuro de la institución y reclamó mayor transparencia en temas como el voto por correo y el acceso al padrón de socios con derecho a voto.

Riquelme dejó claro además que cumple con los requisitos económicos y de antigüedad necesarios para aspirar a la presidencia del Real Madrid, una de las barreras más difíciles dentro del sistema electoral del club.

Para presentar una candidatura, los aspirantes deben tener más de 20 años como socios, no poseer incompatibilidades legales y presentar un aval cercano a los 200 millones de euros (unos 225 millones de dólares) respaldado con patrimonio personal.