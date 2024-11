Entrenador del Norwich abre la posibilidad del regreso de José Córdoba a la cancha

Escuchar audio noticia

El entrenador del Norwich City, el danés Johannes Hoff Thorup, anunció que existe la posibilidad de que el defensor panameño José Córdoba tenga actividad mañana contra el Luton Town, en la jornada 18 de la EFL Championship de Inglaterra.

Las declaraciones de Hoff Thorup surgen después que indicara el pasado lunes que Córdoba se perdería los próximos partidos al presentar una inflamación.

“Hay una pequeña posibilidad de que vuelva el sábado, pero no como titular”, manifestó Hoff Thorup sobre el zaguero istmeño en la conferencia de prensa.

“Es un poco mejor de lo esperado”, añadió.

Córdoba se ha perdido hasta el momento dos partidos, en el empate del 23 de noviembre 2-2 ante el West Bromwich y en la goleada del 26 de noviembre 6-1 sobre el Plymouth Argyle.

Este defensor, de 23 años, viene de tener una gran actuación en la clasificación de la selección de Panamá al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que eliminaron a Costa Rica.

